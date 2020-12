Regardez Dog Legion fonctionnant avec des paramètres identiques sur PlayStation 5 et Xbox Series X

Watch Dogs Légion fonctionne actuellement avec les mêmes paramètres visuels sur Xbox Série X et PlayStation 5, tout en conservant les mêmes performances.

La nouvelle analyse vidéo partagée par Digital Foundry confirme que la dernière entrée de la série open-world d’Ubisoft fonctionne à peu près de la même manière sur Xbox Series X et PlayStation 5 respectivement, en utilisant des paramètres visuels similaires.

Regardez la vidéo ci-dessous:

Selon Digital Foundry:

Mais pour répondre à la question la plus brûlante, je peux tout de suite confirmer que la Xbox Series X et la PlayStation 5 fonctionnent bien avec des paramètres visuels pratiquement identiques – une correspondance presque complète pour les détails enfermés dans les fichiers de configuration de la version PC (qui ne sont pas seulement incluent les paramètres du PC, mais chaque version). Ceci est plus évident dans les comparaisons de traçage de rayons côte à côte – l’effet RT est identique, mais surtout, la coupure pour les objets qui ne sont pas dans la réflexion est également la même, ce qui signifie une fidélité correspondante dans l’effet lui-même, mais également identique compromis et optimisations.

Si vous remarquez, les seules différences visibles sont les flaques d’eau manquant de reflets sur les consoles Xbox et PlayStation 5, ce qui à son tour offre un niveau de filtrage de texture légèrement inférieur. De plus, cela se produit à cause de bogues, car les fichiers de configuration sont vides de tout ce qui ressemble à distance aux bogues.

Il semble y avoir un bogue sur les plates-formes Xbox Series ici pour une raison quelconque. La série X offre un niveau de filtrage de texture légèrement inférieur à celui de son équivalent PS5. Encore une fois, en vérifiant les fichiers de configuration de « référence » cachés dans la version PC, les séries X et PS5 devraient utiliser le même paramètre d’ultra-qualité, tandis que la série S obtient explicitement un rendu réduit de l’effet. Au-delà de cela, les différences entre les consoles premium sont minces sur le terrain – littéralement. J’ai remarqué que les flaques d’eau manquaient dans les réflexions RT sur PS5, mais pas sur les consoles Xbox, probablement une autre incohérence plutôt que le comportement prévu.

Cependant, sur Xbox Series S, Watch Dogs Légion a des paramètres similaires pour les réflexions par lancer de rayons avec des différences visant un rendu inférieur en interne à 720p et 1080p en damier.

La série S a également les mêmes paramètres pour ses réflexions par lancer de rayons, mais avec une différence cruciale. Les consoles premium ciblent une résolution de rendu 4K dynamique pour la majorité de la présentation, mais les réflexions fonctionnent à 1080p en damier. Pour la série S avec son nombre de pixels cibles de 1080p beaucoup plus faible, la résolution de réflexion RT diminue progressivement – les réflexions sont ici rendues en interne à 720p, avec la même technique de reconstruction.

Notez que les performances sont similaires sur les trois consoles. Encore une fois, il est important de savoir que Watch Dog Legion fonctionne à une vitesse constante de 30 FPS sur les nouvelles consoles, ce qui est une amélioration par rapport aux performances inégales du jeu sur Xbox One et PlayStation 4.

Tout fonctionne à 30 ips sur les trois systèmes, sans aucun des différents niveaux de ralentissement trouvés sur les machines de dernière génération – inintéressant pour les graphiques de fréquence d’images mais excellent pour les joueurs. Je soupçonne que nous manquions à la fois du processeur et du processeur graphique sur les plates-formes de dernière génération, mais le nouveau matériel ne fait que fonctionner, le système DRS prenant soin de tout goulot d’étranglement graphique potentiel.

Watch Dogs Légion est maintenant disponible sur PlayStation 5, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S / X et PC.