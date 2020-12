Regardez Diddy donner à sa mère une Bentley et un énorme sac pour son anniversaire

La mère de Diddy, Janice Combs, a récemment célébré son 80e anniversaire et le magnat de Bad Boy l’a vraiment bénie.

Il y a une vidéo qui le montre en train de donner à sa mère un chèque d’un million de dollars. Il lui a également offert une Bentley Bentayga.

Diddy a ensuite donné à sa mère un cri d’anniversaire sur Instagram.

«J’existe uniquement à cause de cette belle, travailleuse, aimante, hilarante, qui me dit toujours la vérité, authentique, intelligente, vole absolument incroyable Black Goddess Queen !! Joyeux 80e anniversaire à la meilleure mère du monde! Je t’aime pour toujours et à jamais! ❤️ », a écrit Diddy à propos de sa mère.