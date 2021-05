Regardez deux trous noirs monstres fusionner en un seul dans cette simulation complexe de la NASA (vidéo)

Les astrophysiciens rêvent de voir un jour vraiment une fusion entre deux géants trous noirs , plutôt que de simplement peindre son portrait en fonction de la façon dont il affecte la matière environnante.

Pour améliorer les chances de faire un jour exactement cela, les scientifiques ont enrôlé des ordinateurs pour développer de plus en plus complexes simulations de ce à quoi ressemblent les trous noirs, en particulier lorsqu’ils fusionnent. Les chercheurs peuvent ensuite traduire ces simulations super compliquées, dont certaines viennent de publier la NASA, en prédictions de quelles signatures pourraient être détectables et par quels instruments.

« Nous ne trouverons probablement jamais un trou noir binaire avec un télescope tant que nous ne les simulons pas au point de savoir exactement ce que nous recherchons, car ils sont si loin, ils sont si petits, vous allez voir juste un grain de lumière », a déclaré Jeremy Schnittman, astrophysicien au Goddard Space Flight Center de la NASA dans le Maryland qui travaille sur la recherche de simulation, dans un Déclaration de la NASA . « Nous devons être capables de chercher cette arme fumante. »

Une photo d’une nouvelle simulation montre le disque d’accrétion interne d’un trou noir supermassif brillant de rayons X. (Crédit d’image: NASA Goddard / Jeremy Schnittman / Scott Noble)

D’où les simulations, les résultats des ordinateurs traitant des équations extrêmement complexes sur le comportement de la matière dans les circonstances étranges qui entourent la fusion de deux trous noirs supermassifs.

Contrairement aux trous noirs de masse stellaire, qui se forment à partir d’une étoile qui s’effondre, les trous noirs supermassifs résident généralement au centre des galaxies et peuvent avoir des masses des millions ou des milliards de fois celle de notre soleil. Le trou noir supermassif au cœur de notre Voie lactée, appelé Sagittaire A *, a une masse de 4 millions de soleils.

« Nous essayons de coller de manière transparente et correcte différents codes et méthodes de simulation pour produire une image cohérente », a déclaré Bernard Kelly, astrophysicien à l’Université du Maryland et collaborateur du projet dans le même communiqué.

Dans ces simulations, chacun des trous noirs est entouré d’une coquille sphérique de gaz, et la paire elle-même est entourée d’un anneau plus éloigné relié aux deux coquilles sphériques par des traînées courbes de gaz. Les forces magnétiques et gravitationnelles entourant les trous noirs chauffent le gaz, le faisant briller dans la lumière ultraviolette et les rayons X.

Une fois la simulation de base terminée, les scientifiques peuvent modifier les facteurs pour voir comment le signal de la fusion changerait. Ce processus aide les chercheurs à comprendre comment la quantité de gaz impliquée dans la fusion et l’angle sous lequel les scientifiques l’observent modulent les observations que les télescopes collecteraient d’une telle collision.

Par exemple, les simulations montrent que, vu du bord du disque autour de la fusion, un trou noir créera une caractéristique semblable à un sourcil à côté de son compagnon en raison de la façon dont les amas de gaz incandescent interagissent. Les chercheurs espèrent utiliser ce travail avec de futurs projets comme le Antenne spatiale pour interféromètre laser mission que l’Agence spatiale européenne entend lancer la prochaine décennie.

« Nous nous sommes appuyés sur la lumière pour tout voir là-bas », a déclaré Scott Noble, également astrophysicien à Goddard travaillant sur la recherche en simulation, dans le même communiqué. « Mais tout n’émet pas de lumière, donc le seul moyen de ‘voir’ directement deux trous noirs est de passer par les ondes gravitationnelles qu’ils génèrent. Les ondes gravitationnelles et la lumière du gaz environnant sont des moyens indépendants d’apprendre sur le système, et l’espoir est qu’ils se réunira au même moment. «

