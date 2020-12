Regardez Dave Chappelle s’altercer sur un masque portant à Four Seasons

Dave Chappelle était à Austin, au Texas le mois dernier pour faire une série de spectacles «socialement distants».

Il séjournait à l’hôtel Four Seasons, où il a eu une altercation avec un groupe de personnes qui étaient à une fête de fiançailles pour porter un masque.

Un des membres du groupe s’approcha de la table de Chappelle sans masque. Dave et son équipage lui ont dit de s’enfuir.

Chad Laboy, qui est le futur marié, a expliqué ce qui est arrivé à Daily Mail TV.

« Elle s’est excusée et a proposé de mettre son masque, mais a continué à être réprimandée. Personne à leur table ne portait de masque, mais le groupe était extrêmement impoli, disant des choses comme, ‘nous ne vous connaissons pas’, ‘obtenez le f ** k away ‘, et a commencé à l’appeler par ses noms. «

Les choses se sont aggravées lorsque la fiancée de Laboy a crié en retour au groupe de Chappelle. Laboy dit que Dave essayait surtout de désamorcer la situation, mais que les amis du comédien étaient très agressifs.

Il a également appelé Chappelle pour les avoir approchés sans masque.

« Honte à toi Dave Chappelle, » dit Laboy. « Vous avez gâché mes fiançailles. Cela aurait dû être l’une des nuits les plus heureuses de ma vie. Vous êtes un hypocrite, parce que, honnêtement, vous obligez les gens à porter des masques faciaux à tous vos spectacles, mais en même temps vous êtes venu dans mon espace privé, mon espace privé, sans votre masque. «

Laboy dit qu’il envisage de déposer un rapport de police contre l’un des amis de Chappelle pour avoir tenté de prendre son téléphone pendant qu’il les enregistrait.

Laboy et son groupe ont été escortés hors du Four Seasons par la police et bannis de l’hôtel pendant un an.