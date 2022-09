Regardez : Dans ce garage, Larry Page et Sergey Brin ont commencé l’aventure de Google

in

Dans le but d’organiser l’information mondiale, il y a environ 25 ans aujourd’hui, les co-fondateurs Larry Page et Sergey Brin ont enregistré leur domaine google.com. Et puis le reste appartient à l’histoire.

Alors que Google célèbre le jubilé d’argent de son enregistrement de domaine, une vidéo circule sur Internet qui montre le premier bureau de la multinationale technologique américaine. Aujourd’hui, le géant de la technologie pourrait être un employeur d’environ 135 000 employés à temps plein, mais en 1998, Google était une jeune entreprise Internet composée de deux fondateurs, Page et Brin, travaillant dans un garage. Oui, tu l’as bien lu. La vidéo publiée par un utilisateur de Twitter montre que le doctorant de l’époque. Étudiants à l’Université de Stanford, Page et Brin avaient loué le garage d’une maison pour travailler dans leur entreprise.

La vidéo, qui semble être une capsule temporelle, a été partagée avec la légende : « Ce jour-là, il y a 25 ans, Larry Page et Sergey Brin ont enregistré le domaine google.com (15 septembre 1997). Voici le siège social de l’entreprise et les co-fondateurs en 1998.” La caméra, selon toute probabilité, est détenue par Brin, qui laisse même entrevoir Page, 25 ans, en l’appelant « PDG de Google ». La page peut être vue en train de dire « Salut » à la caméra. La vidéo s’ouvre sur le caméraman révélant qu’entre deux maisons dans un quartier résidentiel, les co-fondateurs ont loué la moitié d’une maison, essentiellement le garage, comme premier siège social de Google. Entrant dans le garage, la caméra montre quelques ordinateurs rangés entre plusieurs tas de papiers.

OTD il y a 25 ans, Larry Page et Sergey Brin ont enregistré le domaine https://t.co/91VamvozNX (15 septembre 1997). Voici le siège social de l’entreprise et les co-fondateurs en 1998 pic.twitter.com/5AWxbmv0Df — Vala Afshar (@ValaAfshar) 15 septembre 2022

Ensuite, Brin emmène les téléspectateurs dans son bureau dans une pièce séparée, qui est toujours chargée d’une montagne de papiers mais qui est moins en désordre que les autres pièces présentées dans la vidéo. Le bureau de Brin avait deux ordinateurs sur la table. Inutile de dire que la vidéo fait le buzz sur Internet, des millions de personnes la reconnaissant. La vidéo désormais virale a laissé des légions d’utilisateurs de médias sociaux inspirés, alors qu’un utilisateur s’est rendu dans la section des commentaires et a écrit: «Wow, des images précieuses du QG de Google à l’époque. La recherche sur Internet n’aurait pas été aussi facile sans vous.

Wow 😇 images précieuses du QG de l’époque @Google

La recherche sur Internet n’aurait pas été aussi facile sans vous 🙏#15ansdegoogle – photoAddiktt (@photoAddiktt) 15 septembre 2022

Un autre a commenté: « Un des Garage Gang! »

L’un des Garage Gang! – James Graf (@James__Graf) 15 septembre 2022

Que pensez-vous de cette vidéo ?

