Regardez Daniel Craig s’étouffer dans son discours d’adieu après la dernière scène de James Bond

Daniel Craig est devenu ému après avoir filmé sa dernière scène en tant que James Bond dans la prochaine aventure de 007 « No Time to Die », qui sera sa dernière sortie en tant que super espion.

Le documentaire gratuit d’Apple TV, intitulé « Being James Bond », reflète la carrière de Craig en tant que personnage emblématique, de « Casino Royale », « Quantum of Solace », « Skyfall », « Spectre » à sa dernière scène dans « No Time to Die », qui a été retardé à plusieurs reprises mais sortira finalement dans les salles américaines le 8 octobre.

Le documentaire « Being James Bond » montre que la scène finale de Craig lors du tournage de « No Time to Die » s’est terminée avec Bond dans une ruelle hors cadre, un coup final approprié à une carrière de 15 ans en tant que 007. L’acteur a prononcé un discours touchant après avoir terminé un tournage de fin de soirée, les acteurs et l’équipe se sont tous déchirés et se sont embrassés.

« Beaucoup de gens ici ont travaillé sur cinq films avec moi, et je sais que beaucoup de choses sont dites sur ce que je pense de ces films… Mais j’ai adoré chaque seconde de ces films, et surtout celui-ci parce que je « Je me suis levé tous les matins et j’ai eu la chance de travailler avec vous. Et cela a été l’un des plus grands honneurs de ma vie », a-t-il déclaré en retenant ses larmes.

Regardez un extrait du documentaire « Être James Bond ».

« Being James Bond » est gratuit à louer sur l’application Apple TV jusqu’au 7 octobre, et « No Time to Die » sortira dans les cinémas américains le lendemain. Les billets sont maintenant disponibles pour le film, qui comprend 40 minutes de séquences filmées avec les caméras 15/70 mm d’Imax, une première pour la franchise James Bond. « No Time to Die » entre également dans l’histoire de 007 en étant le premier sorti aux formats 3D et RealD.