Regardez comme un requin mord Jackass Star Poopies pendant la cascade de la semaine des requins inspirée de Fonzie

Si vous pensiez que Jackass et Shark Week étaient un bon match, vous voudrez peut-être avoir des doutes. Après avoir commis de nombreux actes dangereux pendant des années, l’un des Âne les stars ont tenté de faire une cascade avec un vrai requin. Dans la foulée, Sean McInerny alias Poopies a été mordu à la main par l’animal marin.

Pour les populaires de Discovery Semaine du requin, les stars de la série comique tournaient pour le dimanche Spécial semaine Jackass Shark. Sean McInerney et ses amis avaient déjà effectué plusieurs tours sans se blesser. Ils ont décidé de prendre le niveau de danger à un degré plus élevé en littéralement « sauter le requin ». La cascade est devenue célèbre le Jours heureux quand Fonzie d’Henry Winkler a commis l’acte. L’acteur a été tiré en jet ski sur une rampe où il a sauté par-dessus la créature. De nombreux critiques et téléspectateurs ont estimé que la scène avait ruiné le reste de l’émission télévisée qui s’est déroulée par la suite.

Pendant que les amis et collègues de McInerny, Steve-O et Chris Pontius, regardaient, Poopies a franchi une rampe et a ensuite sauté dans l’eau pour nager avec la vie aquatique. Peu de temps après être entré dans l’eau, un requin l’a mordu à l’une de ses mains.

Heureusement, il y avait des gens en attente pour donner un coup de main. Il a pu monter dans un bateau, où un garrot a été enroulé autour de la zone ensanglantée. Il semble qu’il ne se fasse retirer aucune partie du corps.

Beaucoup de gens seraient paniqués s’ils avaient vu un ami se faire attaquer par un animal. Certains dans ce cas, étaient indifférents. Steve-O, qui a également été mordu par un requin dans le passé, a déclaré : « Ce n’était qu’une morsure au même endroit ? Et il n’a rien manqué ? » Steve-O sait ce que c’est que de ressentir de la douleur. En plus de l’attaque de requin mentionnée précédemment, l’un des actes les plus célèbres du cascadeur a été lorsqu’il a mis un hameçon dans sa joue et a nagé dans l’océan.

Contrairement à Steve-O, la costar Pontius était plus perturbée par l’épreuve. Ce dernier a fait une déclaration qui disait: « C’est un rappel que, oui, comme, nous poussons assez fort. Et cela pourrait arriver, bien sûr. C’est soit, comme, tout va bien ou cela arrive. Et j’espère que tout va toujours bien , tout va bien. Mais alors… tu sais, cette fois, ça ne va pas. »

Alors que certains peuvent ressentir de l’animosité envers les requins après avoir été attaqués, McInerny n’a pas de telles émotions. Après l’incident, il a expliqué: « Je savais qu’il y avait une chance que je me fasse mordre par un requin, mais je ne pensais pas que cela arriverait. Je ne blâme pas du tout les requins. Je veux dire, j’étais dans leur salon, et c’était l’heure du dîner. »

En plus de Spécial semaine des requins, le casting sera dans un prochain long métrage. Jackass pour toujours premières dans les salles exclusivement le 22 octobre 2021. Le projet est publié par Paramount Pictures. L’ensemble des interprètes reviendra, à deux exceptions près. Ryan Dunn ne reviendra pas en raison de sa mort en 2011 dans un accident de conduite en état d’ébriété. Bam Margera ne reviendra pas non plus, dans son cas à cause d’un licenciement pour alcool et problèmes juridiques.

Pour ceux qui veulent voir ce qui s’est passé en ce qui concerne l’attaque de requin, ils peuvent regarder la vidéo ci-dessus. Pour un avertissement juste, certains observateurs peuvent ne pas vouloir assister à l’événement s’ils ont un malaise à propos du sang.

