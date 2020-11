Regardez comme Pat Sajak appelle un concurrent ingrat de la roue de la fortune puis s’excuse

Roue de la Fortune L’animateur Pat Sajak s’est tourné de façon hilarante sur un concurrent lors d’un récent enregistrement. L’hôte emblématique s’est par la suite excusé pour son explosion. Après des décennies à animer un jeu télévisé, on peut comprendre la tentation de se lancer éventuellement sur un concurrent, qui peut se révéler «ingrat». Péril! L’animateur Alex Trebek a gardé son sang-froid pendant la majeure partie de sa carrière devant la caméra, mais même il était frustré de temps en temps, rappelant à tout le monde qu’organiser un jeu télévisé est un travail qui demande beaucoup de travail.

Dans un Roue de la Fortune épisode du début de la semaine, Pat Sajak semble perdre patience pendant un bref instant, pour tout ramener. Toute la question avait à voir avec le concurrent Darin McBain résolvant avec succès un puzzle qui demandait quatre objets commençant par le mot «cuisine». Les réponses comprenaient une armoire, un four, des serviettes et un évier. Même s’il a gagné, McBain a continué à se demander si « four de cuisine » est quelque chose que les gens disent réellement dans la vraie vie.

Pat Sajak a regardé Darin McBain pendant un moment avant d’élever la voix et d’appeler en plaisantant le candidat «ingrat». Sajak plaisante évidemment, mais il semble qu’il ait été sérieux quand il a entendu McBain évoquer l’argument pour la première fois. McBain a fini à la deuxième place à la fin du spectacle, c’est à ce moment que Sajak s’est excusé d’avoir élevé la voix, tout en ajoutant une blague. Pendant que l’hôte le joue comme une blague, certains Roue de la Fortune les fans semblent avoir l’impression qu’il était sérieux, et s’il ne l’était pas, beaucoup pensent qu’il était tout à fait dans son droit de le faire.

La mère de Darin McBain est apparue sur Roue de la Fortune Il y a 30 ans, mais elle n’a pas donné à Pat Sajak un moment difficile à propos d’un puzzle. Bien qu’il y ait beaucoup de gens à côté de l’hôte, il y en a aussi qui défendent les droits de McBain en tant que candidat pour se demander si le « four de cuisine » est une réponse quotidienne normale à un casse-tête. Quoi qu’il en soit, il n’y a aucun moyen pour le concurrent de savoir que Sajak allait s’offusquer de la question, même s’il exagérait.

Pat Sajak a été le Roue de la Fortune animateur pendant près de 40 ans, après avoir succédé à Chuck Woolery en 1981. Il a remporté 19 nominations pour le Daytime Emmy Award for Outstanding Game Show Host, gagnant trois fois. Au moment d’écrire ces lignes, l’homme de 74 ans est engagé pour animer l’émission jusqu’en 2022. À partir de là, le réseau et Sajak discuteront de l’endroit où aller à partir de là, ce qui pourrait signifier qu’un nouvel hôte sera en route. Vous pouvez regarder la vidéo de Pat Sajak partant sur un concurrent ci-dessus, grâce à Twitter de Peter Barjarinov Compte. Vous pouvez consulter la vidéo d’excuses ci-dessous.