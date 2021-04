Regardez Cher surprendre une maman atteinte de la maladie d’Alzheimer avec un appel vidéo

Cher vient de donner à l’un de ses fans la surprise de sa vie.

Le chanteur a appelé Robin Steiner, une mère de 60 ans atteinte de la maladie d’Alzheimer précoce, via FaceTime juste pour discuter, et la vidéo de leur conversation est tout simplement réconfortante.

La fille de Steiner, Erica, a partagé le moment sur YouTube et l’a décrit comme les « 8 plus grandes minutes » de leur vie et a ajouté que sa mère était la « plus grande fan de la chanteuse depuis son enfance ». Elle a également expliqué que la musique de Cher avait aidé la famille à faire face au diagnostic de sa mère.

« Cher est essentiellement une autre soignante dans notre maison – sa présence calme constamment ma mère lorsqu’elle est frustrée ou triste », a-t-elle écrit dans une légende sous la vidéo.

Au début de l’appel, Erica dit à sa mère que quelqu’un a entendu parler d’elle et veut lui dire bonjour.

«Maman, c’est Cher», dit-elle en insistant sur le fait que sa mère ne semble pas se rendre compte à qui elle parle vraiment. «C’est Cher!

«Je sais que c’est Cher», dit la femme de 60 ans, et sa fille rit.

Après que Cher demande à Steiner comment elle va et qu’elle répond avec un «bon» décontracté, la chanteuse commente le comportement calme de Steiner.

« Tu es juste si cool, hein? » taquine-t-elle alors que l’homme de 60 ans sourit.

Après une minute de bavardage informel, Erica rappelle à sa mère qu’elle parle réellement à Cher, et elle n’arrive toujours pas à y croire.

« C’est en direct, c’est une conversation avec elle; ce n’est pas une vidéo », dit-elle, et sa mère hausse les épaules et remercie Cher d’avoir appelé.

La femme de 74 ans a adoré le fait que Steiner porte une chemise avec son visage dessus et a dit: « Regarde comme tu es mignon », ce qui a suscité un sourire éclatant de la part de l’un de ses plus grands fans.

Steiner s’est également allumée en se remémorant la fois où elle a vu Cher en concert à Las Vegas, et après une autre minute, elle semblait vraiment se rendre compte qu’elle parlait à l’une de ses idoles.

«Je t’aime. Je ne peux pas faire ça, c’est trop», dit-elle tout en devenant émotive.

Je n’arrive toujours pas à croire que ce soit vraiment arrivé.Je shaaaaaking 😭😭 Ils ont eu une conversation de dix minutes 😭😭😭😭😭 – Erica Steiner (@badasscaregivr) 20 avril 2021

Erica et son petit ami expliquent alors que la musique de Cher est la « seule chose » qui rend Steiner heureux et qu’elle connaît toujours toutes les paroles de chaque chanson.

«Vous êtes un médicament dans cette maison», dit Erica.

Lorsqu’on lui a demandé quelle était sa chanson préférée du Cher, Steiner a répondu: «I Got You Babe», et la chanteuse ajoute qu’elle n’a pas été très impressionnée par la chanson, un duo entre elle et Sonny Bono, quand elle l’a écouté pour la première fois.

«Sais-tu ce que j’ai dit à Sonny la première fois que je l’ai entendu? J’ai dit: ‘C’est de la merde.’ Quand il la chantait, elle ne sonnait pas comme lorsque nous la chantions ensemble », dit-elle.

Maintenant qu’Erica a créé une surprise pour sa mère avec un appel de Cher, elle a dit qu’elle était inspirée de tirer pour les étoiles.

« Je ne pourrai certainement jamais dépasser ça … mais ça me donne envie d’essayer. Je pense que John Travolta est le prochain, » a-t-elle écrit sur Twitter.