Regardez Chaka Khan et Idina Menzel faire équipe pour un duo réinventé «  I’m Every Woman  »

Chaque année, le 8 mars, nous rendons hommage aux réalisations des femmes du monde entier, et cette année, nous pouvons définir cette célébration de la Journée internationale de la femme sur la bande sonore parfaite.

La légende du R&B Chaka Khan a récemment réenregistré son hymne d’autonomisation de 1978, «I’m Every Woman», pour la grande occasion, et elle l’a fait avec une autre chanteuse emblématique à ses côtés – la star de Broadway Idina Menzel.

« C’est un moment très surréaliste pour moi, je vais juste dire », a déclaré Menzel à Sheinelle Jones de 45secondes.fr lors d’une conversation sur l’enregistrement. «Elle est l’une de mes idoles. Je l’ai écoutée toute ma vie. J’ai essayé d’imiter la façon dont elle chante.

Alors que Khan était assise à côté d’elle, elle a ajouté: «Pour elle, de me permettre de l’accompagner sur cette chanson, c’est un grand honneur.»

Et ils l’ont fait pour une grande cause.

Khan et Menzel ont enregistré la piste pour l’organisation humanitaire mondiale CARE, dans le cadre de sa campagne #IMEVERYWOMAN International Women’s Day, qui, selon un communiqué de presse, reconnaît «la force, la résilience et le leadership de chaque femme dans le monde, en particulier dans le face à des défis colossaux comme la pandémie de COVID-19. »









Mais le duo a fait plus que simplement enregistrer la chanson qui a également été un succès pour Whitney Houston et a même servi de thème à l’émission «The Oprah Winfrey» au milieu des années 90. Ils ont également filmé une vidéo pour l’hymne, et AUJOURD’HUI a pu donner aux téléspectateurs un aperçu exclusif lundi.

CARE note que la vidéo présente « des camées d’activistes, de pionniers, de héros de première ligne, d’artistes et de femmes incroyables du monde entier qui ont bénéficié des programmes de CARE. »

Quant à la chanson elle-même, Khan dit que le message va au-delà des paroles mémorables qui décrivent tout ce qu’une femme peut faire. « La plupart de ce qui est dit à propos de la chanson n’est pas dans les mots », a déclaré la femme de 67 ans à Sheinelle. «Nous parlons une autre langue. Nous parlons la langue des anges.

En rapport

Menzel, 49 ans, a fait de son mieux pour traduire cette langue.

«Je pense qu’il s’agit de femmes qui soutiennent les femmes», dit-elle alors que Khan hocha la tête. «Je pense que c’est une question de fraternité. Je pense que la société essaie souvent de nous amener à être compétitifs et à nous déchirer. Il s’agit de se soutenir mutuellement et de se donner la possibilité d’être entendus et vus. »

Et d’être reconnus pour leurs réalisations.

« Je préfère les femmes, car les femmes ont été les premiers enseignants », a déclaré Khan, ajoutant: « Nous sommes les premiers à tout – tout cela et deux sacs de chips. »