Regardez cette nouvelle simulation étonnante d’une étoile en train de naître

Les astrophysiciens ont développé le premier modèle 3D haute résolution d’un nuage de gaz fusionnant pour former une étoile – et c’est époustouflant.

Le modèle «Starforge» (qui signifie «formation d’étoiles dans des environnements gazeux») permet aux utilisateurs de voler à travers un nuage de gaz coloré alors qu’il se forme dans les étoiles tout autour d’eux. Les chercheurs espèrent que la simulation visuellement étonnante les aidera à explorer les nombreux mystères non résolus de la formation d’étoiles, tels que: Pourquoi le processus est-il si lent et inefficace? Qu’est-ce qui détermine la masse d’une étoile? Et pourquoi les étoiles ont-elles tendance à se regrouper?

Le cadre de calcul est capable de simuler des nuages ​​de gaz 100 fois plus massifs qu’auparavant et permettra aux scientifiques de modéliser la formation, l’évolution et la dynamique des étoiles tout en prenant en compte des éléments tels que les jets, le rayonnement, le vent et même supernovas – les explosions d’étoiles proches.

«La formation des étoiles est une question centrale en astrophysique», explique Claude-André Faucher-Giguère, astrophysicien à la Northwestern University, auteur principal. dit dans un communiqué . « C’est une question très difficile à explorer en raison de la gamme de processus physiques impliqués. Cette nouvelle simulation nous aidera à répondre directement aux questions fondamentales auxquelles nous ne pouvions pas répondre de manière définitive auparavant. »

Les étoiles peuvent mettre des dizaines de millions d’années à se former – passant de nuages ​​gonflés de poussière et de gaz turbulents à des protoétoiles légèrement incandescentes, avant de se matérialiser en gigantesques orbes de plasma alimenté par fusion comme notre soleil. Alors que l’étude du ciel nocturne permet aux astrophysiciens d’avoir un bref aperçu de l’évolution d’une étoile, ils doivent utiliser une simulation précise pour visualiser et étudier le processus complet.

« Lorsque nous observons des étoiles se former dans une région donnée, tout ce que nous voyons, ce sont des sites de formation d’étoiles figés dans le temps », co-auteur Michael Grudić, stagiaire postdoctoral à la Northwestern University, dit dans la déclaration . « Les étoiles se forment également dans les nuages ​​de poussière, elles sont donc pour la plupart cachées. »

Le modèle est énorme et cela peut prendre trois mois pour exécuter une simulation sur l’un des plus grands supercalculateurs du monde, hébergé au Texas Advanced Computing Center. C’est la taille et la complexité des calculs qui rendent les prédictions de ce nouveau modèle tellement plus précises, selon les chercheurs.

« Les gens simulent la formation d’étoiles depuis quelques décennies maintenant, mais Starforge est un bond en avant dans la technologie », a déclaré Grudić. « D’autres modèles n’ont pu simuler qu’une petite partie du nuage où se forment les étoiles – pas le nuage entier en haute résolution. Sans avoir une vue d’ensemble, nous manquons de nombreux facteurs qui pourraient influencer le résultat de l’étoile. »

La simulation commence par un nuage de gaz – jusqu’à plusieurs millions de fois plus massif que notre soleil – flottant dans l’espace. Au fil du temps, le nuage de gaz évolue. Il tourbillonne autour de lui-même, formant de plus grandes structures avant de se briser à nouveau. De cette destruction créatrice, il reste de petites poches de gaz qui, attirées par la gravité et fait de plus en plus chaud grâce à un frottement constant, finit par devenir des étoiles. Le point culminant de la naissance d’une étoile est lorsque deux énormes jets de gaz sont lancés vers l’extérieur de ses pôles à grande vitesse – perçant les nuages ​​autour d’elle.

Les astrophysiciens ont utilisé la simulation pour comprendre le rôle que jouent ces jets de gaz dans la détermination de la masse d’une étoile. Lorsqu’ils ont exécuté la simulation sans tenir compte des jets, ils ont obtenu des étoiles beaucoup plus grosses que d’habitude – environ 10 fois la masse du soleil. L’ajout des jets a produit des étoiles de taille plus réaliste, qui représentaient environ la moitié de la masse du soleil.

Un noyau de gaz en rotation s’effondre, formant une étoile qui expulse deux énormes jets de gaz. (Crédit d’image: (Northwestern University / UT Austin))

« Les jets perturbent l’afflux de gaz vers l’étoile », a déclaré Grudić. « Ils soufflent essentiellement du gaz qui aurait fini dans l’étoile et augmenté sa masse. Les gens ont soupçonné que cela pourrait se produire, mais, en simulant l’ensemble du système, nous avons une solide compréhension de son fonctionnement. »

En leur donnant une meilleure compréhension de la formation des étoiles, les chercheurs pensent également que leur simulation pourrait fournir des informations vitales sur la façon dont les galaxies se propagent dans l’univers, ainsi que sur la façon dont les éléments plus lourds, comme le carbone et l’azote, sont les éléments clés de la vie complexe. – sont forgés dans le cœur ardent des étoiles.

« Si nous pouvons comprendre la formation des étoiles, alors nous pouvons comprendre la formation des galaxies. Et en comprenant la formation des galaxies, nous pouvons mieux comprendre de quoi est fait l’univers », a déclaré Grudić. « Comprendre d’où nous venons et comment nous nous situons dans l’univers dépend en fin de compte de la compréhension des origines des étoiles. »

