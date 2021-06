Regardez cette adolescente sauver ses chiens en poussant l’ours hors du mur dans une vidéo sauvage

La dernière chose que la plupart des gens voudraient faire est d’interrompre une maman ours lorsqu’elle se promène avec ses petits.

Mais dans une vidéo capturée par une caméra de sécurité, c’est exactement ce qui s’est passé lorsqu’un ours brun et deux petits sont allés se promener … au sommet d’une clôture devant une maison à Bradbury, en Californie, une ville à environ 24 miles au nord-est de Los Angeles.

Un ours et deux petits sont allés se promener sur un mur … Citlally Morinico / Facebook

Dans la vidéo, les ours étaient en équilibre précaire au sommet d’une basse clôture en brique, se dirigeant vers un arbre fruitier dans une cour privée, lorsque quatre chiens se précipitent et commencent à aboyer intensément.

Maman ours n’a pas bien pris cela et a frappé le plus gros des chiens, se connectant avec le nez du chien – tout en restant sur la clôture.

… seulement pour découvrir que tous les habitants ne les voulaient pas là-bas … Citlally Morinico / Facebook

Cela a changé rapidement, cependant, parce que de nulle part, Hailey Morinico a couru à travers la cour pour sauver ses propres petits – c’est-à-dire ses bébés chiens à fourrure – et a donné à maman une grande poussée.

Et l’ours est tombé de la clôture!

Hailey, qui a 17 ans, selon l’Associated Press, a ensuite ramassé l’un des chiens (les autres ont couru vers la sécurité) et s’est dépêché hors de portée de la caméra.

Morinico s’est précipité pour prendre les choses en main et prendre soin des ours et des chiens! Citlally Morinico / Facebook

Il n’y a pas eu de blessés graves, a rapporté KNBC Los Angeles. La station a identifié l’ours comme étant un ours noir (dont certains sont de couleur brune) et a noté que les rencontres d’ours avec des humains sont rares en Californie. Cependant, les ours sortent parfois de leur habitat dans les contreforts pour explorer et chercher de la nourriture, en particulier les jours de déchets. La station a noté que les experts ne recommandaient pas d’affronter des ours.

Pendant ce temps, la mère de Hailey, Citally, a posté la vidéo de la caméra de sécurité sur Facebook, notant: « Mon enfant Hailey Moriniconiconii vient de sauver notre chien avec une force surhumaine. Pour moi, l’un des moments les plus effrayants de la vie. »

