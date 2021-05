Regardez ces 2 meilleurs amis de l’école virtuelle se rencontrer enfin pour la 1ère fois

CAMELEON Cartable Enfant 2 Compartiments vert mixtepour école primaire

Cartable 38cm de la ligne Vintage de chez Caméléon, parfait pour le CP, CE1 et le CE2. Il se divise en deux compartiments pour les formats A4 et 24x32cm, et possède une petite poche à fermeture zippée. Pratique, il dispose de deux poches à fermeture éclair sur le devant, idéales pour un petit goûter ou l'agenda. Petit plus, ce cartable dispose d'une étiquette nom. Le fond du cartable est renforcé pour plus de solidité et des bandes réfléchissantes sont disposées autour du sac et sur les bretelles. Conçu pour le confort des enfants, le dos et les bretelles sont rembourrés. Petit plus, la règle est offerte !