Regardez ce qui se passe lorsque Demi Lovato et Andy Lassner traversent une maison hantée

Chaque année, l’un des meilleurs moments de la saison d’Halloween est de regarder Andy Lassner, l’un des producteurs exécutifs d’Ellen DeGeneres, visiter une maison hantée avec l’un des invités célèbres de l’émission, et le segment de cette année n’a certainement pas déçu.

Lassner a emmené Demi Lovato pour la rencontre effrayante cette fois-ci et le duo a regardé ensemble les Halloween Horror Nights d’Universal Studios.

Au début du segment, le producteur exécutif interroge le chanteur sur leur nouveau spectacle Peacock « Unidentified with Demi Lovato », qui explore des sujets paranormaux tels que les ovnis.

« Je n’aime pas ça, toi si », dit-il au joueur de 29 ans.

« J’adore ce truc ! Tu n’es pas excité à propos de ça ? » ils répondent.

« Oh non, je n’aime pas ça, mais les gens semblent apprécier que je n’aime pas ça », explique-t-il.

« Je vais prendre plaisir à vous regarder ne pas profiter de ça », plaisante Lovato.

Mais Lassner était déterminé à avoir le dernier mot et a dit « Non, non, tu es devant donc tu ne me surveilleras pas. »

Le couple entre dans la maison hantée et se retrouve dans une pièce avec un bureau d’accueil. Alors qu’ils pénètrent dans un couloir, l’action commence instantanément et plusieurs hommes masqués commencent à marteler les fenêtres des portes derrière lesquelles ils se cachent.

« J’adore ce truc mais je ne m’attendais pas à ce qu’il commence maintenant! » s’exclame Lovato.

Lassner et Lovato ont vécu une expérience assez effrayante lors des Halloween Horror Nights d’Universal Studios. Warner Bros.

Ensuite, ils rencontrent un homme avec un couteau et se dirigent vers l’extérieur où ils voient une silhouette en peluche avec une tête de citrouille. Lassner décide de le toucher avec son pied pour s’assurer que c’est faux et est content de lui quand il découvre que c’est le cas.

Alors qu’ils tournent un coin, le duo s’attend à ce que quelqu’un sorte, mais ils sont agréablement surpris de voir qu’il n’y a personne. Cependant, Lovato en profite pour effrayer un peu Lassner et saute derrière lui pour lui donner un petit coup de pouce.

Sans surprise, il ne l’apprécie pas. « Pas d’accord! » dit-il après avoir crié.

Le couple s’aventure ensuite dans un couloir avec des rideaux blancs et pense qu’ils s’en sont sortis indemnes jusqu’à ce qu’un homme apparaisse à une fenêtre et les effraie.

Alors qu’ils se rendent dans une chambre, Lassner et Lovato voient un mannequin assis dans un lit et conviennent que cela a l’air assez effrayant. Puis un homme brandissant un couteau surgit de nulle part et Lassner crie : « Oh mon Dieu, je ne l’ai pas vu !

Le producteur exécutif donne ensuite à Lovato un peu de revanche et leur fait peur par derrière alors que le couple parcourt un couloir, provoquant un bon rire de la part du chanteur.

Lovato et Lassner semblent particulièrement perturbés lorsqu’ils entrent dans une salle de miroirs et Lassner prend les devants pour protéger le chanteur et suggère que de nombreux hommes masqués dans la pièce doivent être des mannequins. « Pas réel », dit-il en passant devant l’un d’eux, mais change rapidement de ton lorsque l’homme s’approche de lui avec un couteau.

« Non! Il est réel! Vous êtes réel. Nous comprenons. Vous nous avez trompés », dit-il et tourne le coin où il est accosté par un autre homme masqué. « Il est censé y avoir des non-réels ! s’exclame-t-il.

Lassner tombe en effet sur un mannequin mais il est rapidement suivi par un vrai homme et il décide que Lovato doit reprendre les devants. « VOUS vérifiez ce qui est réel ! » il dit.

Enfin, le couple atteint le bout de la maison hantée, retourne à l’extérieur et partage un câlin pour célébrer.

« Et juste comme ça, nous l’avons fait. Je t’aime », dit-il. « À quel point Demi est-elle courageuse ? À quel point suis-je courageuse ? »

Ils commencent à partager une deuxième étreinte lorsqu’une paire de personnages brandissant un couteau apparaît pour une dernière frayeur et que Lassner ne l’a pas.

« Oh mon Dieu, quoi ! » il crie. « Ils pensent que c’est drôle à faire (ça). Compris! »

Les fans du segment annuel ont inondé la vidéo YouTube de commentaires et lui ont donné un grand coup de pouce.

« Le rire de Demi Lovato me rend si heureuse. J’adore ça », a écrit une personne. Un autre a commenté « Omg a adoré ça. »

De nombreux fans de l’émission ont convenu que c’est l’un des segments qui leur manquera le plus lorsque le talk-show se terminera plus tard cette année.

« Je ne suis pas prêt mentalement à ce que ce soit la dernière maison hantée qu’Andy devra traverser », a écrit l’un d’eux.

« J’attends avec impatience chaque saison !!!! C’est le ‘Tout ce que je veux pour Noël’ de l’automne !! Je t’aime Andy !!! » a dit un autre.

Un fan a suggéré qu’Ellen devrait toujours publier une vidéo de maison hantée sur sa page YouTube chaque année, même après avoir terminé l’émission.

« Donc, même si la série se termine, je vote l’année prochaine, Ellen accompagne Andy dans une maison hantée », ont-ils écrit.

Et honnêtement, nous aimons cette idée!

