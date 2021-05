Regardez Brie Larson Crush One-Arm Pull-Ups en préparation pour les merveilles

Brie Larson a partagé une autre vidéo de formation avec ses fans. La vidéo en question montre l’actrice écrasant des tractions à un bras alors qu’elle se prépare à commencer le tournage Les merveilles. Larson a partagé beaucoup de vidéos avec ses fans au cours des dernières semaines, dont une détaillant sa routine nocturne, ainsi qu’une autre énumérant certaines de ses choses préférées pour l’été 2021. Les fans de Marvel Cinematic Universe espèrent probablement que Larson continuera à partager vidéos quand Les merveilles la production démarre pleinement.

Umm * salut * ne me dérange pas que j’atteigne mon objectif de pull-up à un bras! pic.twitter.com/OdQY0LR4Dj – Brie Larson (@brielarson) 29 mai 2021

Quant à savoir si Brie Larson continuera ou non à partager des vidéos sur YouTube et ses plateformes de médias sociaux lorsque Les merveilles commence, ce n’est pas clair. Cependant, elle a partagé pas mal de vidéos de formation lorsqu’elle faisait des années 2019. Capitaine Marvel. Larson était plus qu’heureuse de partager certaines de ses vidéos d’entraînement brutales, montrant ses progrès au cours de la production. Maintenant, l’actrice Carol Danvers partage son objectif de pull-up à un bras qu’elle a pu atteindre en préparation pour Les merveilles.

Faire des tractions régulières à deux bras est déjà assez difficile pour la plupart des gens, alors voir Brie Larson en retirer trois avec un bras est assez incroyable. L’entraîneur de Larson, Jason Walsh, peut être entendu à l’arrière-plan de la vidéo, l’encourageant en cours de route, poussant pour ce troisième et dernier pull-up. Larson était clairement satisfaite d’elle-même après avoir atteint son objectif et fait une petite danse joyeuse pour célébrer. Walsh a également travaillé avec Larson sur Capitaine Marvel et l’a convaincue de gravir Grand Teton dans le Wyoming après seulement six semaines d’entraînement.

Pour s’entraîner pour Captain Marvel, Brie Larson a pu pousser 400 livres, pousser une Jeep pendant une minute et lancer des tractions lestées, ainsi qu’une tonne d’autres entraînements. Se préparer pour Capitaine Marvel 2, Larson a ajouté des genoux suspendus, avec des poids supplémentaires, dans le mélange. Comme le dit Jason Walsh, toute la formation n’est pas spécifiquement pour la suite à venir. « Cela change tout dans votre vie – votre psychologie, votre confiance en vous, votre façon d’aborder les choses », déclare l’entraîneur en discutant de la santé de Larson après s’être préparé à jouer un super-héros sur grand écran.

Les merveilles va être bien plus qu’un simple suivi traditionnel de Capitaine Marvel. En plus de Brie Larson, qui est de retour dans le rôle de Carol Danvers, la suite présente également Teyonah Parris dans le rôle de Monica Rambeau et Iman Vellani dans le rôle de Kamala Khan / Mme Marvel, qui ont des rôles principaux. La production devrait commencer bientôt, avec une date de sortie fixée au 1er novembre 2022. Il y a beaucoup à vivre après le succès du premier opus, mais Larson et son équipe semblent confiants que la suite sera quelque chose qui pourrait même l’être. capable de le surpasser. En attendant de le savoir, vous pouvez voir la vidéo de traction à un bras ci-dessus, grâce à Twitter officiel de Brie Larson Compte. Vous pouvez également voir sa routine nocturne et ses vidéos de l’été 2021 ci-dessous.

Sujets: Captain Marvel