Regardez Brendan Fraser s’étouffer quand on lui dit à quel point Internet l’aime

Brendan Fraser a reçu beaucoup d’amour en ligne après l’annonce récente de son rôle dans un film de Martin Scorsese, et des séquences vidéo de sa réponse sont devenues virales sur TikTok. Comme cela a été rapporté, Fraser jouera dans Killers of the Flower Moon de Scorsese, apparaissant aux côtés d’autres grandes stars comme Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Les fans étaient en faveur du retour de Fraser sous les projecteurs et son nom était en vogue, les fans du monde entier manifestant leur soutien à son casting.

Après l’annonce, Brendan Fraser eu une conversation vidéo avec un TikToker nommé Lindley, qui a acheté une rencontre virtuelle avec l’acteur via GalaxyCon Live. Les deux ont parlé de son prochain rôle dans Tueurs de la Lune Fleur, et Fraser est clairement ravi de travailler sur un projet aussi important avec d’autres grands d’Hollywood. À la fin de la brève conversation, Lindley en savait assez pour conclure que Fraser est la « plus pure des âmes ». Le clip se répand sur les réseaux sociaux et vous pouvez le regarder ci-dessous.

Brendan Fraser est le meilleur. Jetez-le dans tout! pic.twitter.com/TiddjbAfR9 – Rob Keyes (@rob_keyes) 9 août 2021

« Je vais travailler avec Scorsese et Leo et Bob DeNiro », a déclaré Fraser à Lindley dans la vidéo. Lorsqu’elle le félicite pour la nouvelle « excitante », Fraser ajoute: « Merci, je pense que je pourrais être malade! Un peu anxieux. Je veux dire, ça va être amusant, mais je suis comme [pretends to chew fingernails]. »

Se référant à l’immense soutien des fans pour l’acteur en ligne, Lindley dit ensuite à Fraser: « Vous avez ceci. Vous avez ceci. Sachez simplement qu’Internet est tellement derrière vous. Nous vous soutenons tellement. Il y a tellement de gens là-bas qui vous aiment, et nous vous encourageons. Et nous avons hâte de voir ce que vous ferez ensuite. «

En réponse, Fraser sourit et boit une gorgée d’eau, prenant apparemment un moment pour rassembler ses pensées. Semblant s’étouffer, Fraser incline le chapeau de cow-boy qu’il porte et dit: « Putain, madame. »

La vidéo a été vue plus de 1,6 million de fois sur TikTok. Lindley a également publié le clip sur son compte Instagram personnel. Décrivant ce que l’expérience signifiait pour elle, elle dit dans la légende: « Merci @galaxyconlive d’avoir réalisé ce rêve. LA MAMAN a été une si grande partie de ma vie, donc pouvoir rencontrer Brendan Fraser est un souvenir que je garderai trésor pour toujours. »

Lindley, qui s’est déguisée en Evie de La momie pour l’occasion, ajoute : « Et si quelqu’un a besoin de preuves que cet homme est le plus pur des âmes, le voici ! Il est venu prêt avec une rose, un changement de chapeau, et dès qu’il a vu ce que je portais, il a dit « Evie, les années ont été bonnes pour toi ! » Juste l’homme le plus gentil, et pardonnez ma maladresse, mais je voulais lui faire savoir à quel point Internet l’aime, au cas où il ne le serait pas déjà. »

Tueurs de la Lune Fleur n’a pas encore de date de sortie officielle définie. Pendant ce temps, Fraser devrait également jouer dans le prochain film de Darren Aronofsky La baleine. Gardons ces rôles pour lui, car nous semblons tous profiter de cette apparente renaissance de Fraser. La vidéo originale de Fraser et Lindley a été publiée par @littlelottiecosplay sur TikTok.

Sujets : Tueurs de la Lune Fleur