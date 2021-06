Regardez Blue Origin vendre aux enchères un siège pour son premier vol spatial en équipage aujourd’hui

Vous pouvez regarder en direct ce samedi (12 juin) des personnes du monde entier enchérir pour avoir la chance d’aller dans l’espace avec le fondateur et milliardaire d’Amazon Jeff Bezos.

Blue Origin, fondée par Bezos, diffusera sa vente aux enchères en direct pour le premier siège du premier vol en équipage du vaisseau spatial New Shepard sur Blue Origin.com, à partir de 12h45 HAE (16h45 GMT). (Blue Origin a effectué plusieurs vols d’essai sans équipage du vaisseau spatial ces derniers mois.)

Près de 6 000 personnes de 143 pays ont envoyé des offres pour la rare chance de faire l’expérience d’un vol spatial, selon Blue Origin, l’enchère la plus élevée s’élevant à 4,8 millions de dollars à la clôture des inscriptions jeudi 10 juin.

Le premier pas du vaisseau spatial New Shepard de Blue Origin est lancé sur un vol spatial suborbital depuis l’ouest du Texas le 14 avril 2021. (Crédit image: Blue Origin)

« Le montant de l’enchère gagnante sera reversé à la fondation de Blue Origin, Club for the Future, dont la mission est d’inspirer les générations futures à poursuivre une carrière dans les STEM [science, technology, engineering and math] et pour aider à inventer l’avenir de la vie dans l’espace », a déclaré Blue Origin dans un communiqué.

« L’enchérisseur gagnant s’envolera dans l’espace lors du premier vol humain de New Shepard le 20 juillet et rejoindra le fondateur de Blue Origin, Jeff Bezos, et son frère Mark. Le nom du gagnant de l’enchère sera publié dans les semaines suivant la conclusion de l’enchère.

Bien que le prix soit en effet élevé pour la plupart d’entre nous, le vol suborbital est une bonne affaire par rapport à ce que d’autres ont payé pour des visites à la Station spatiale internationale ou à la précédente station spatiale soviétique-russe, appelée Mir. Cela dit, le concurrent suborbital Virgin Galactic facture 250 000 € pour ses éventuels vols. Blue Origin n’a pas encore révélé combien d’argent les gens paieront sur les futurs vols, mais une source bien placée a récemment déclaré à Ars Technica qu’il serait probablement « bien au nord » de 500 000 € par personne pendant un certain temps.

La NASA a payé à la Russie 90 millions de dollars pour un siège de vaisseau spatial Soyouz en mai 2020. L’agence s’est appuyée sur les Russes pour envoyer des astronautes à la Station spatiale internationale après le retrait de la navette spatiale en 2011, en payant individuellement pour chaque aller-retour. Cette situation est en train de changer avec l’arrivée de vols commerciaux avec équipage en 2020, bien que la NASA ait demandé des sièges occasionnels jusqu’en mars en raison des besoins en personnel dans l’espace.

Quelques exemples de tourisme spatial montrent également les ordres de grandeur qu’un siège de station spatiale peut commander, par rapport aux vols suborbitaux. Dennis Tito, un homme d’affaires américain, a payé son chemin vers l’ISS à bord d’un Soyouz russe, mettant un rapport de 20 millions de dollars en 2001 (l’équivalent de 30 millions de dollars en 2021.) Le japonais Toyohiro Akiyama, qui a participé au premier vol spatial organisé commercialement à Mir en 1990, a également volé dans l’espace sur un Soyouz. Le diffuseur japonais TBS aurait payé 12 millions de dollars (25 millions de dollars en dollars de 2021) pour le siège d’Akiyama sur le vol, dont 4 millions de dollars provenaient de parrainages.

