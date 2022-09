Regardez Ana de Armas se transformer en Marilyn Monroe dans la 1ère bande-annonce de « Blonde » de Netflix

Netflix a publié la première bande-annonce de la très attendue Marilyn Monroe, « Blonde », avec Ana de Armas s’attaquant au rôle de l’emblématique star hollywoodienne.

Tourné principalement en noir et blanc, la bande-annonce s’ouvre avec de Armas, en tant que Monroe, assis dans une loge. Dehors, les gens chantent le nom de Monroe et quelqu’un lui dit qu’il est temps de sortir.

Alors que des images d’elle vivant la vie d’une star de cinéma glamour s’affichent à l’écran, Marilyn raconte les complexités de sa propre vie tumultueuse, en particulier la tension entre son personnage hollywoodien et qui elle était avant : Norma Jeane Mortenson.

« J’ai joué Marilyn Monroe, Marilyn Monroe, Marilyn Monroe. Je ne peux pas faire une autre scène avec Marilyn Monroe », dit-elle alors que des images de ses flashs et de ses foules de fans jouent sur elle.

« Marilyn n’existe pas », ajoute-t-elle. « Quand je sors de ma loge, je suis Norma Jean. Je suis toujours elle quand la caméra tourne. Marilyn Monroe n’existe qu’à l’écran. »

En juxtaposant ainsi le public et le privé, la bande-annonce capture l’esprit du film – du moins, selon le réalisateur Andrew Dominik.

« L’idée de ‘Blonde’ était de détailler un drame de l’enfance, puis de montrer la manière dont ce drame divise les adultes en un moi public et privé. Et comment l’adulte voit le monde à travers le prisme de ce drame de l’enfance, et c’est une sorte d’histoire d’une personne dont l’image rationnelle du monde est submergée par son inconscient, et elle utilise l’iconographie de Marilyn Monroe », a déclaré Dominik à Collider.

Voici ce qu’il faut savoir sur « Blonde ».

Quand est-ce que ‘Blonde’ sort ?

Le film, classé NC-17, sera disponible en streaming le 28 septembre sur Netflix.

« Découvrez une vie à la fois connue et inconnue dans ce film audacieux et imaginatif du réalisateur Andrew Dominik qui explore la vie compliquée de l’icône hollywoodienne Marilyn Monroe », explique Netflix dans sa description du film.

Qui est dans le casting de « Blonde » ?

Ana de Armas, connue pour son travail dans « Knives Out » et « No Time to Die », joue Monroe, décédée en 1962 à l’âge de 36 ans. Le film met également en vedette Bobby Cannavale, Adrien Brody, Caspar Phillipson, Julianne Nicholson, Xavier Samuel et Evan Williams.

« Blonde » décrira certaines des connexions notables de Monroe. Selon IMDB, Cannavale joue « The Ex-Athlete », une référence probable à Joe DiMaggio, qu’elle a épousé en 1954 pendant neuf mois. Brody est « The Playwright », ou Arthur Miller. Ils se sont mariés de 1956 à 1961. Phillipson joue « The President », une référence à John F. Kennedy, une rumeur de sa liaison.

Les premières photos montrent la transformation de de Armas en Monroe, ainsi que le reste de la distribution

Ana de Armas incarne Marilyn Monroe dans « Blonde ». Netflix

Ana de Armas est tout sourire en Marilyn Monroe. Netflix

Adrien Brody dans le rôle du dramaturge et Ana de Armas dans celui de Marilyn Monroe. Netflix

Ana de Armas affronte l’incomparable Marilyn Monroe. Netflix

Ana de Armas donne sa propre touche à l’un des moments les plus célèbres de Marilyn Monroe. Netflix

‘Blonde’ est basé sur un roman

Le film est basé sur le roman du même nom de 2000 de Joyce Carol Oates. Le livre est considéré comme une œuvre de fiction et a également servi de base à une mini-série de 2001 sur CBS mettant en vedette Poppy Montgomery dans le rôle de Monroe.

La description officielle de l’éditeur se lit comme suit : « La légende de Marilyn Monroe – alias Norma Jeane Baker – prend vie de manière provocante dans ce récit puissant du mythe hollywoodien et de la réalité déchirante. Marilyn Monroe vit – renaît pour raconter son histoire inédite ; son histoire de star créé pour briller le plus dans le firmament hollywoodien avant sa chute sur terre. »

Le réalisateur a commenté la cote NC-17 du film

« Blonde » a reçu une note NC-17 en mars, par People. S’adressant à Screen Daily, Dominik l’a qualifié de « film exigeant ».

« Si le public n’aime pas ça, c’est le… problème du public. Ce n’est pas une candidature à une fonction publique », a-t-il déclaré.

Le film devrait contenir une scène d’agression qu’Oates a également incluse dans son roman.

S’adressant à Vulture en 2022, Dominik a déclaré: « Je pense que si on me donne le choix, je préférerais aller voir la version NC-17 de l’histoire de Marilyn Monroe. Parce que nous savons que sa vie était sur le bord, clairement , de la façon dont ça s’est terminé. Voulez-vous voir la version verrues et tout ou voulez-vous voir cette version aseptisée ? »

De Armas a expliqué sa transformation d’accent

De Armas a déclaré qu’elle avait passé des mois à travailler sur l’accent de Monroe. Ensuite, l’acteur cubain a déclaré à L’Officiel qu’elle avait réalisé que « mon travail n’était pas de l’imiter ».

« J’étais intéressé par ses sentiments, son parcours, ses insécurités et sa voix, dans le sens où elle n’en avait pas vraiment », a expliqué de Armas.