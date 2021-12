Regardez : 2024, un long métrage entièrement tourné sur OnePlus 9 Pro et disponible dès maintenant sur OTT

10 déc. 2021 19:50:34 IST

À certains égards, il est difficile de croire qu’un long métrage a été tourné sur un smartphone de toutes choses et diffusé sur l’une des plus grandes plateformes de streaming. En regardant les progrès réalisés par les caméras pour smartphones au fil des ans, cependant, cette tournure des événements est tout à fait crédible.

Le film en question est 2024 – maintenant en streaming ici– et le téléphone, un OnePlus 9 Pro 5G.

Réalisé par Rohin Raveendran Nair et sous la direction créative de Vikramaditya Motwane (Dev D, Udaan), le film se déroule dans un Dharavi fictif de 2024 où une épidémie de type Covid ravage les habitants et la panique s’installe. L’histoire suit quatre amis et leurs luttes alors qu’ils tentent de sauver des êtres chers, de survivre et d’échapper à la ville ravagée. Le film est destiné à montrer la « force collective et la détermination de l’esprit humain » et comment il peut aider une communauté à surmonter une telle adversité.

Le casting comprend les acteurs Muskkaan Jasferi et Mayur Plus de Dépareillé et Usine de Kota renommée, ainsi que Tejiasvi Singh Ahlawat, Sharul Bhardwaj et Mihir Ahuja. L’histoire a été écrite par Avinash Sampath, connu pour AK vs AK et Ghost Stories, tandis qu’Aloknanda Das Gupta et Linesh Desai ont respectivement assumé les rôles de compositeur de musique et de directeur de la photographie.

Pour nous les geeks, cependant, la vraie star du spectacle est le OnePlus 9 Pro 5G sur lequel tout le film a été tourné, et on peut voir pourquoi le téléphone a été choisi. C’est un appareil phare, après tout, et qui prend en charge la vidéo 8K 30 ips, les couleurs réglées Hasselblad, une excellente plage dynamique, l’OIS, la vidéo HDR, le ralenti 4K 120 ips, et plus encore. La vidéo 8K peut sembler exagérée, mais elle vous permet de filmer une scène et d’expérimenter un recadrage approprié après coup.

Parmi les autres fonctionnalités intéressantes qui ont forcément été utiles, citons des vitesses de mise au point rapides et des performances diurnes et nocturnes améliorées (une grande partie de ce film a été tournée la nuit), ce qui permet d’obtenir des images plus nettes et un flou réduit. En fin de compte, l’équipe a fait bon usage de la fonction Nightscape Video 2.0 et de la caméra ultra-large dans ce film.

Et c’est la beauté et la puissance d’utiliser de puissants appareils photo pour smartphone comme ceux du OnePlus 9 Pro. Bien sûr, un smartphone ne remplacera pas de sitôt un Arri Alexa ou un RED Dragon à 15 000 €, mais la simple accessibilité et la flexibilité d’un smartphone comme le OnePlus 9 Pro se prête à une approche de narration plus inclusive et flexible, et s’ouvre le médium à une nouvelle génération de cinéastes.

