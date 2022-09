Regardez 13 films de Stephen King et gagnez 1 300 € et plus

Alors que l’automne approche et que des millions de personnes s’installent pour regarder la télévision effrayante, USDish.com offre une incitation aux chats effrayants, aux accros à l’adrénaline et aux fans de Stephen King. Les cinéphiles ont la chance de regarder 13 des contes classiques de l’auteur qui ont été adaptés pour le grand écran. Le fan sera payé 1 300 €, ce qui équivaut à 100 € par film. Selon Forbesles intrigues du « roi de l’horreur » font partie des films d’horreur les plus rentables de tous les temps et ont classé la version 2017 de Ce à la première place, rapportant 327,5 millions de dollars au box-office.

Dans un rapport publié l’an dernier par revue de Harvard business pourquoi les films effrayants sont si populaires, ils ont expliqué :

FILM VIDÉO DU JOUR

« L’exposition à des actes terrifiants, ou même l’anticipation de ces actes, peut nous stimuler – à la fois mentalement et physiquement – de manière opposée : négativement (sous forme de peur ou d’anxiété) ou positivement (sous forme d’excitation ou de joie). Cela nous permet également d’acquérir « de nouvelles expériences, comme sous la forme d’une apocalypse zombie ou d’aventures spatiales. L’entraînement d’horreur peut nous aider (en toute sécurité) à satisfaire notre curiosité sur le côté obscur de la psyché humaine ».

Un paiement de 1 300 € n’est pas le seul avantage offert à regarder parmi une liste sélectionnée de films de King. Il y a beaucoup plus. En plus de l’argent, le spectateur chanceux recevra également un « sac de butin » d’une valeur de 350 €, comprenant des éléments essentiels tels que du pop-corn, une couverture et des bonbons et une carte-cadeau Amazon de 60 € pour accéder aux titres.

USDish avertit que le rôle n’est pas pour les faibles de cœur

La description de poste se lit comme suit :

« Pendant que vous regardez, nous vous demanderons de noter comment tout se passe – comment est votre rythme cardiaque pendant les scènes effrayantes ? Quel est votre film préféré ou le moins préféré ? « Regardez-vous ces films seul ou amenez-vous un ami pour que vous puissiez avoir des terreurs nocturnes ensemble ? Le candidat idéal doit être suffisamment attentif aux détails pour suivre son expérience. Il pourrait même partager ses frayeurs sur les réseaux sociaux et vlog chaque fois qu’il saute hors de leurs sièges.

Le cinéphile recevra un FitBit, d’une valeur de 149,95 €, pour suivre sa fréquence cardiaque et sauter des peurs, ajoutant :

« Vous nous direz ce que vous en avez pensé avant de regarder certains films, et si vos sentiments ont changé après les avoir terminés. Vous enregistrerez même votre sommeil, si vous pouvez dormir. »

Les téléspectateurs recevront une feuille de travail à remplir.

Les films de Stephen King à voir sont :

Carrie (original ou remake de 2013)ChristineSpectacle d’horreurCujoDocteur SommeilAllume feu (original ou remake 2022)Ce (original ou remake de 2017)Ça Chapitre DeuxMisèreLa brumeSémataire pour animaux de compagnie (original ou remake 2019)Lot de SalemLe brillant

Pour participer, vous devez avoir plus de 18 ans et être citoyen américain ou résident permanent, et en 200 mots ou moins, les convaincre que vous êtes la personne pour le poste. Les candidatures se terminent le 16 septembre, tous les films devant être visionnés avant Halloween, le 31 octobre. Pour postuler, cliquez ici.