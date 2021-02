REGARDER: Un test en Iran lance une nouvelle fusée satellite «  Zuljanah  » avec le moteur à combustible solide «  le plus puissant  »

L’armée iranienne a testé une nouvelle fusée, conçue pour transporter des satellites dans l’espace et dotée de ce que les autorités ont appelé le moteur à combustible solide «le plus puissant» du pays.

Le ministère de la Défense a publié lundi la vidéo non datée, montrant ce qui semblait être un décollage réussi de la nouvelle fusée, appelée Zuljanah, qui a été vue pour une partie de son ascension.

Le porte-parole de la division spatiale de l’armée iranienne, Ahmad Hosseini, a déclaré aux médias d’État que «Le test a aidé l’Iran à obtenir son moteur de fusée le plus puissant» ce qu’il a dit « Peut être lancé à l’aide d’une rampe de lancement mobile » et est « Capable de transporter un seul satellite de 220 kg ou jusqu’à 10 plus petits. »

Ce porte-avions à trois étages peut concurrencer les transporteurs actuels du monde, et a deux étages de propulsion solide et un seul liquide.

Le test intervient alors que Washington cherche des moyens de rentrer dans l’accord nucléaire conjoint entre Téhéran et les puissances mondiales, dont l’ancien président Donald Trump s’est retiré unilatéralement en 2018, violant ses conditions en rétablissant un régime de sanctions contre la République islamique. Les responsables iraniens ont informé lundi leurs homologues américains qu’ils ne pouvaient pas simplement revenir dans l’accord et qu’ils devront réduire les sanctions, l’allégement des sanctions étant l’une des principales raisons pour lesquelles Téhéran a accepté de signer le pacte en premier lieu.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂