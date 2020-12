Regarder "L’enfant" Baby Yoda Rocking avec Robert Rodriguez

Les fans de « Star Wars » se sont beaucoup amusés à regarder le saison 2 de « The Mandalorian » ce automneMais il semble que l’équipe créative derrière la série aurait pu avoir un peu plus de plaisir à le faire. Une nouvelle vidéo devient virale juste à temps pour Noël: on y voit le réalisateur Robert Rodriguez sur le tournage de son épisode marquant de Boba Fett dans la saison 2.

Entre les prises, Rodriguez prend du temps pour jouer de sa guitare, avec Bébé yoda (c’est-à-dire la marionnette de Grogu) se balançant à côté de lui. C’est le genre de chose réconfortante que tous les fans de la franchise lointaine prendraient comme cadeau de Noël! «

Cette vidéo nous fait ressentir une sensation douce-amère, car le la saison 2 de « The Mandalorian » est terminée. Grogu a finalement rencontré un Jedi (Luke Skywalker) et a dit au revoir à son père de substitution Din Djarin.

Il est maintenant en suspens si Baby Yoda apparaîtra ou non dans le saison 3 de « The Mandalorian », ce qui signifie que des moments mignons comme le précédent peuvent être peu éloignés les uns des autres.

Robert Rodríguez réalisé « The Mandalorian Chapter 14: The Tragedy ». Dans le épisode, j’envoie et Bébé yoda ils ont été poursuivis par Boba Fett qui cherchait son armure Beskar.

Après saison 2, c’était confirmé « Le livre de Boba Fett », retombées de The Mandalorian qui sera produit par Robert Rodriguez près de Jon Favreau et Dave Filoni en 2021.