Regarder Kyrie Irving Spit Bars [VIDEO]

Kyrie Irving s’est occupé pendant la majeure partie de la saison dernière en raison d’une blessure à l’épaule.

La star de Brooklyn Nets a été vue en train de livrer des bars dans un clip Instagram, où il faisait référence à Kobe Bryant.

Kyrie Irving rap dans son intégralité – https://t.co/720RdT5F0X

Des sources me disent: «En fait, il s’est amélioré à mesure qu’il était de plus en plus en studio. Mais la musique en tant que passe-temps est thérapeutique pour lui.

Nets PG a enregistré des rimes il y a des mois et cela n’a pas interféré avec les activités liées au basketball. pic.twitter.com/ZZEvYA43a5

– 👑📍Brandon ‘Scoop B’ Robinson, MA (@ScoopB) 7 décembre 2020