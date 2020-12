Regarder en direct à 17h30 HE: Voir la pluie de météores géminides de 2020 avec Slooh Observatory

Vidéo gracieuseté de Slooh. Visitez Slooh.com pour prendre et partager vos propres photos de cet événement en direct, interagir avec nos hôtes et invités, et contrôler personnellement les télescopes de Slooh.

La pluie de météores Geminid de 2020 culminera dans la nuit ce soir (13-14 décembre) et vous pouvez la regarder en direct ici, avec l’aimable autorisation de Slooh.com, à partir de 17h30 HNE (22h30 GMT).

Slooh.com diffusera une vue en direct des Geminds dans une webdiffusion d’une heure animée par les astronomes Slooh Paul Cox et Bob Berman, avec le Dr Mike Shaw sur place pour expliquer le ciel nocturne.

La pluie de météores géminides se produit à la mi-décembre de chaque année lorsque la Terre traverse une traînée de poussière laissée par l’astéroïde 3200 Phaethon.

Rejoignez-nous pour une Shooting Star Party en direct le dimanche 13 décembre, à partir de 17h30 HNE.

Autres fuseaux horaires: 14h30 PST ¦ 22h30 UTC UT 4h00 IST

Dans la nuit du 13 décembre, la Terre traverse le ruisseau de débris laissé par l’astéroïde « 3200 Phaethon ». Au fur et à mesure que chaque fragment rocheux pénètre dans l’atmosphère terrestre, il se vaporise dans une spectaculaire extrémité feu comme un météore.

Oui, c’est ça – les Géminides – sans doute la meilleure pluie de météores de l’année, et nous célébrerons avec une Star Party! La pluie de météores Geminids peut générer plus de 100 météores par heure dans des conditions idéales. Et cette année, il n’y a pas de Lune pour gâcher notre vue, nous devrions donc voir beaucoup de météores brillants.

Une douche tôt

Les Géminides sont l’une des rares averses à fournir un bon nombre de météores avant minuit. En effet, le rayonnement de la douche (d’où ils semblent provenir) se trouve dans la constellation des Gémeaux, qui s’est déjà élevée bien au-dessus de l’horizon à 22 heures, heure locale. Cependant, nous nous attendons toujours à ce que le nombre de météores continue d’augmenter tout au long de la nuit!

À propos des Géminides

Les Géminides apparaissent principalement blancs et jaunes, avec peut-être 10% montrant des teintes bleues ou rouges. Les Géminides retracent leur chemin jusqu’à un point de la constellation des Gémeaux près de l’étoile brillante, Castor. Vous pouvez généralement voir plus de météores lorsque le rayonnement est plus haut dans le ciel. Étant donné que les Gémeaux sont l’une des constellations zodiacales les plus septentrionales, le rayonnement est beaucoup plus élevé dans l’hémisphère nord, ce qui signifie que les observateurs de météores du nord verront plus de météores que ceux de l’hémisphère sud.

