Régalez vos yeux sur la bande-annonce de lancement de Stubbs the Zombie

Le dernier portage classique d’Aspyr est de plus en plus visible, alors que Stubbs the Zombie dans Rebel Without a Pulse arrive sur la PlayStation 4. Un jeu d’action à la troisième personne franchement bizarre avec un peu de culte, Stubbs est sorti à l’origine. en 2005 sur la Xbox d’origine, mais cette nouvelle incarnation marquera en fait ses débuts sur une plate-forme Sony.

Bien que la bande-annonce ne montre que quelques bribes de ce à quoi vous attendre de la nouvelle expérience, vous n’aurez pas longtemps à attendre. Le jeu sortira demain 16 mars sur le PlayStation Store pour ceux qui l’attendent avec impatience. Et bien sûr, gardez le vôtre épluché, car nous apporterons un examen de l’expérience pour accompagner la sortie.