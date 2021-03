Régalez vos yeux avec de nouvelles images de Returnal sur PS5

Returnal est l’un de ces jeux dont vous savez qu’il va ressentir excellent – même si certains de ses autres éléments sont à débattre. Dans le cadre du Future Games Show, le développeur Housemarque est passé pour présenter sa prochaine exclusivité PlayStation 5, et il y a quelques nouveaux extraits de gameplay à apprécier.

Alors que la tenue finlandaise récapitule en grande partie les détails que nous avons déjà appris, c’est en fait une présentation décente, détaillant l’intrigue et l’action dans un format en un coup d’œil. Si vous n’avez pas suivi de près ce titre – et vous devriez vraiment lire notre interview ensuite – alors c’est une bonne introduction pour le titre, qui est devenu or plus tôt dans la journée.