Refonte de la PlayStation 5 pour entrer en production en 2022

Visual Productions CueCore2

Visual Productions CueCore2, Contrôleur d'éclairage Solid State, Successeur du légendaire CueCore, Livré avec CueluxPro, 1024 canaux DMX via 2 connecteurs XLR 5 broches à isolation optique (entrée ou sortie), Art-Net & sACN (entrée / sortie), KiNet (sortie), MIDI, MSC et MMC, OSC et UDP (entrée / sortie), Trigger TCP (entrée), Port GPI (entrée), 6 playbacks jouables simultanément, Enregistreur de spectacles DMX, Art-Net et sACN, Pprogrammation avec horloge en temps réel et jours de la semaine, Synchronisation horaire NTP, Mode esclave timecode SMPTE, MTC et Art-Net, Affichage des fonctions de contrôle (connecter chaque entrée à chaque sortie), Protocole maître/esclave pour synchroniser plusieurs unités, Compatible avec Kiosc, PoE, Montage autonome ou sur rail DIN, Verrouillage Kensington, Alimentation externe, Alimentation 9-24 V CC, PoE (Power over EtherNet), Consommation 500 mA à 9 V, Dimensions (Lxlxh) : 17 x 10 x 4 cm, Poids : 0,3 kg