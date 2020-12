Réflexion sur une année sans salles de cinéma

Un récapitulatif de l’année 2020 dans le cinéma, qui a été remplie de nombreux défis et changements. Comment se souviendra cette année au cinéma?

Combien de fois êtes-vous allé au cinéma en 2020? Si vous êtes comme la plupart d’entre nous, vous pouvez probablement compter vos excursions au théâtre avec les doigts d’une main. C’est peut-être typique pour vous, mais pour beaucoup d’entre nous, ce n’est pas le cas. Entre autres, la pandémie et son impact économique ont certainement eu un impact sur notre relation avec le cinéma. Reste à savoir si notre relation a été affectée de manière positive ou négative.

Du côté positif, une année sans grandes sorties de films a braqué les projecteurs sur les petits films. Relégués à nos canapés, les gens ont trouvé de nouveaux films à regarder qu’ils n’auraient peut-être pas choisi de regarder autrement. Des films comme Hillbilly Elegy, Le procès du Chicago 7, et Le roi de Staten Island peut avoir attiré plus d’attention et de points de vue que s’ils avaient été publiés les années précédentes. Avec la montée en puissance de la saison des Oscars, je suis également curieux de voir si les films d’espoir pour les Oscars suscitent plus d’intérêt que par le passé, car certains d’entre eux seront plus facilement accessibles au grand public grâce aux services de streaming par rapport aux années précédentes.

En parlant de services de streaming, ils sont le grand gagnant de la débâcle cinématographique alimentée par la pandémie de 2020. Plutôt que d’aller au cinéma, nous avons passé plus de temps à la maison à les regarder. Plus que n’importe quelle année auparavant, les studios utilisaient des services de streaming pour sortir de nouveaux films. Bien que nous ne sachions pas si cela est économiquement faisable pour les plus grandes sorties de films, c’est au moins un moyen pour les fans de voir les principales sorties de films lorsque le cinéma n’est pas disponible pour eux. Plus qu’une simple opportunité pour les grands studios de cinéma, cela a également été une aubaine pour les services de streaming comme Netflix et Amazon qui sortent leurs propres films.

Mais avec la possibilité de diffuser de nouveaux longs métrages sur divers appareils électroniques, cela représente un inconvénient pour les salles de cinéma traditionnelles. À l’instar de nombreuses autres entreprises qui ont été négativement touchées par les verrouillages pandémiques, les cinémas luttent pour survivre. Avec la décision des grands studios de suspendre la sortie de grands films en salles cette année, beaucoup ont fermé temporairement ou définitivement. C’est certainement un coup dur pour l’industrie cinématographique dans son ensemble.

Espérons que cela signifiera des changements dans l’expérience théâtrale afin d’inciter les gens à revenir au cinéma quand il sera prudent de le faire à nouveau. La situation du théâtre n’est que l’un des nombreux aspects de l’industrie cinématographique qui a été obligée de faire des changements majeurs en raison de ce qui s’est passé cette année. Non seulement la pandémie a restreint la sortie des grands films, mais elle en a également restreint la production. De nombreuses productions majeures ont été arrêtées pendant la pandémie ou ont été retardées d’une manière ou d’une autre. L’impact de ces retards dans la production cinématographique n’a pas encore été vu, mais pourrait entraîner le report de plus de sorties à des dates ultérieures.

Avant que la pandémie ne redresse la tête laide, 2020 avait pris un bon départ inhabituel en termes de films. Janvier, qui est généralement un mauvais mois pour la sortie de bons films, a été en fait l’un des meilleurs mois de 2020 pour le cinéma. Alors que le public et les critiques restent partagés Sous-marin, il semble néanmoins devenir de plus en plus apprécié au fil du temps. Nous avons vu la large sortie de la version primée d’un Oscar 1917et la sortie du film le plus rentable de 2020 Mauvais garçons pour la vie. De plus, nous avons reçu un retour en forme de Guy Ritchie en Les messieurset le film d’horreur élégant Gretel et Hansel. Bien sûr, il y avait également des films assez terribles, mais les bons films l’emportaient largement sur les mauvais, ce qui ne se produirait pas vraiment le reste de l’année.

Février 2020 a vu la sortie de certains films légèrement attendus qui n’ont pas répondu aux attentes. Blumhouses ‘ Île fantastique n’a pas réussi à atteindre la barre fixe fixée par le meilleur travail de la société de production de l’année précédente, alors que Appel de la nature mettant en vedette Harrison Ford et un chien CGI peu convaincant a été rapidement oublié. Sonic l’hérisson a trouvé un certain succès au box-office, mais ses critiques médiocres suggèrent que les retards du film en post-production ne l’ont pas nécessairement amélioré. Oiseaux de proie a été reçu décemment, mais n’a pas été un énorme succès et le public semble toujours divisé. La meilleure nouvelle version de février était L’homme invisible, et il a vu la large diffusion du célèbre Portrait d’une dame en feu. La couleur hors de l’espace était une autre version notable.

Mars était le dernier mois normal de 2020 avant le déclenchement de la pandémie, ce qui a entraîné un arrêt en vigueur dans la plupart des endroits vers le 20 mars. Mais même si c’était la dernière chance pour des sorties régulières en salles, les studios n’en ont pas profité. Pixar, qui est généralement une chose sûre pour les grands films, est sorti En avant. Cependant, ce film n’a pas été aussi bien accueilli que les précédentes versions de Pixar et est considéré comme l’un des pires films du portefeuille du studio. Sport de sang, et Spenser confidentiel, étaient tous les deux des films d’action avec des stars de renom qui n’ont pas eu beaucoup d’impact. La chasse était quelque peu attendu avec impatience, mais n’a pas répondu aux attentes. Cependant, des films comme Emma et Le chemin du retour ont été bien accueillis et auraient probablement été plus appréciés si les théâtres avaient pu rester ouverts plus longtemps.

Avril, mai, juin, juillet – les principaux mois des superproductions estivales se sont écoulés avec à peine un nouveau film majeur sorti en salles. Il y avait des sorties plus petites, ou bien des sorties notables de films sur des services de streaming. En mai, nous avons vu Les tourtereaux, Le vaste de la nuit, et Jeune femme prometteuse. En juin, nous avons regardé Concours Eurovision de la chanson: L’histoire de la saga du feu sur Netflix, et Artemis Fowl sur Disney Plus – ce dernier étant une grande déception étant donné le matériel source et le talent impliqué. À la fin du mois de juillet, nous avons vu une forte augmentation de nouveaux films publiés sur les services de streaming. Les faits saillants comprennent Relique, AVA, Hamilton, Palm Springs, Groenland, Le roi de Staten Island, Levrette, et La vieille garde. Certains de ces films étaient meilleurs que d’autres.

Enfin, en août, nous avons vu la sortie du premier grand blockbuster d’été de l’année dans les salles de cinéma, Principe. Principe est un microcosme intéressant de l’année cinématographique qui est 2020 en raison de sa controverse. Si vous regardez toutes les sorties très attendues à gros budget de l’année, elles ont toutes un élément de controverse qui leur est lié. Avec Principe, la controverse était la décision de sortir le film en salles uniquement. Il y a également eu une discussion sur la qualité sonore du film et sur le fait qu’il soit vraiment bon ou non. Une incertitude similaire quant à la qualité créative du film entoure Oiseaux de proie, Les sorcières, Artemis Fowl, Wonder Woman 1984, Bill et Ted affrontent la musique, Film suivant Borat, et Les nouveaux mutants. De même, les décisions de production du live-action de Disney Mulan a également amené ce film à voir sa part de controverse.

Mais pour autant de films sortis en 2020 sur lesquels le public ne peut pas vraiment parvenir à un consensus, il y en a qui ont vraiment touché une corde sensible. Films comme Spike Lee Da 5 Bloods, le son du métal, Fond noir de Ma Rainey, Le procès du Chicago 7, Enola Holmeset Pixar Âme tous avaient des attentes élevées et les ont satisfaites. En fait, Pixar Âme semble être la seule sortie majeure qui a eu des réponses très positives du public et des critiques. C’est en contraste frappant avec les autres années où il semble que nous ayons toujours au moins une poignée de sorties majeures sur lesquelles le public peut se mettre d’accord. 2020 a été une autre histoire.

Plus tard dans l’année, nous avons vu des films de taille moyenne et plus petite sortir sur des services de streaming que le public semblait apprécier. Amour et monstres Il était initialement prévu de sortir en 2021 en salles, mais Paramount Pictures l’a plutôt sorti en VOD en octobre, où il a été bien accueilli. De même, des films comme Le loup de Snow Hollow, Le procès du Chicago 7, Avec des glaçons et Possesseur bien réussi. En novembre, faits saillants inclus Bizarre, Ammonite, Jingle Jangle, Les Croods: un nouvel âge, Beauté noire, et Les chroniques de Noël 2. Enfin, en décembre, nous avons vu toute une série de sorties de films notables tels que Mank, Le bal, sécurité, Le père, Fond noir de Ma Rainey, Le ciel de minuit, Nouvelles du monde, Une nuit à Miami, Wonder Woman 1984, et Chasseur de monstre.

Mais en plus des films dont nous savions qu’ils allaient arriver, il y avait beaucoup de films à plus petite échelle qui n’avaient peut-être pas eu de grandes attentes, mais qui nous ont tout de même époustouflés. Ces films ont trouvé de nouveaux publics grâce aux services de streaming. Certains d’entre eux sont venus à la distribution grâce à leurs performances sur les circuits des festivals de cinéma, ce qui cette année ne s’est pas toujours produit en personne. Des films comme Jamais Rarement Parfois Toujours, Nomandland, La version de quarante ans, et Minari ont été lauréats de grands festivals de cinéma et pourraient être en compétition pour des prix majeurs aux Oscars et aux Golden Globes. D’autres films tels que Première vache, Bacurau, Wolfwalkers, Haricot, Sainte Françoise, et Un autre tour ont fait les meilleures listes de films de critiques éminents. La collection de courts métrages de Steve McQueen, Petite hache, a également fait une impression très favorable auprès du public et des critiques.

En regardant en arrière sur les films qui sont sortis cette année, il est évident que ce sont peut-être les petits films qui définiront cette année les plus grands. Il est vrai que la sélection de films à gros budget était bien inférieure à celle des années passées, mais cela n’enlève rien à l’ampleur et à la profondeur que nous offrent les petits films. De plus, il est important de considérer que ces petits films sont ceux que les gens ont réellement regardés. Je suis sûr qu’ils ont attiré plus d’attention cette année qu’ils n’auraient pu en avoir les années précédentes simplement parce que la concurrence était moindre. Cependant, cela n’enlève rien à leurs réalisations.

Avec autant de films intéressants et divertissants à sortir cette année, je pense qu’il nous faudra un certain temps pour déterminer ceux dont on se souviendra le mieux. Contrairement aux années précédentes, il n’y a pas vraiment de films qui se démarquent des autres. Nous avons chacun nos favoris, mais il semble que cette année soit plus difficile que d’autres pour obtenir un consensus de groupe sur ce qui était le mieux, ou ce qui représentait l’année dans le film le mieux. Aussi terrible que 2020 ait été, au moins nous pourrons revenir sur les films sortis cette année et avoir de bons souvenirs et inspirations dans lesquels puiser.