Réfléchissez à l’importance de vivre dans le présent

Je la regardai soudainement. Allongé. Fragile. La peau tachée par 92 ans d’histoire. Guerres internes et externes. Un mariage difficile. Cinq enfants, deux décédés prématurément. De nombreux petits-enfants, quelques arrière-petits-enfants.

Elle était le chaînon manquant. J’ai vu un peu ma nièce à sa manière obstinée. La peau fine et les cheveux clairs me rappelaient ma sœur. Les doigts forts ressemblaient à mes propres doigts. C’était une nouvelle année. Une nouvelle vie. Et nous étions dans un hôpital près de l’Avenida Paulista, à 23 heures.

Elle a eu un AVC. Un accident vasculaire cérébral suivi de nombreuses crises. J’ai tout entendu, car je faisais attention à ce que ma nièce de 2 ans ne voie pas le bison souffrir. Mon père, ma mère et ma sœur étaient entassés dans la salle de bain exiguë de l’appartement pendant plus d’une heure. Il est tombé, piégeant la porte et notre désespoir. Nous avons réussi à le pousser, à le faire asseoir et il y a eu une séquence d’évanouissements et de retournements. Dans l’un d’eux, mes parents et ma sœur désespérés ont crié et pleuré avec la certitude que c’était le dernier souffle. N’était pas. Nous soupirons, soulagés.

Les personnes qui sont le lien dans une séquence. De l’histoire du monde. De l’Allemagne nazie. Voyage en bateau dans les années 40. Tentatives d’agression, de meurtre, de viol. Des pertes et des pertes plus irréparables.

Des gens qui gardent la famille ensemble. La matriarche. Inquiétude et soulagement. Pour ceux qui prennent soin de leur propre santé. Pour qui nous avons quelqu’un pour appeler la famille.

Nous sommes des liens. Nous sommes fragiles. Nous transportons plus que de l’ADN. Non, ce n’est pas seulement Jésus qui a vécu, souffert et est mort pour nous. Chaque ancêtre, chaque grand-mère, grand-père, biso, parents, a fait et fait ses sacrifices. La gratitude est notre obligation. Nous nous sacrifierons également pour nos enfants, neveux, petits-enfants. Un jour, je serai là, la peau tachée par le temps. Et un de mes neveux m’accompagnant à 23 heures le soir du Nouvel An en 2060… si j’ai la chance et la portée de femmes comme ma grand-mère. Et comme tout ce qui l’a précédé. Être ici, dans la nouvelle année, est un honneur. Un honneur à chacun de mes ancêtres et un honneur à la force des femmes de ma famille. Une nouvelle vie à coup sûr.

