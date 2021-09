Références et tous les détails dans l’épisode 8 de "Et qu’est-ce qui se passerait si …?"

Disney+

Épisode 8 de Et si…? C’est l’un des plus choquants depuis la sortie de la série. De nombreuses références à Hollywood et à un méchant tout-puissant. Épingle de sûreté!

Séries © IMDbUltron

C’est mercredi et le Disney+ le nouvel épisode de Et qu’est-ce qui se passerait si …?, la série animée qui réinvente le Univers cinématographique Marvel. Dans ce cas, la nouvelle réalité montre comment Ultron vaincre le Vengeurs et prendre le corps de Vision avec la pierre mentale. Le pouvoir du méchant se multiplie de façon exponentielle et reçoit la visite de Thanos à la recherche de la pierre puissante… le robot tue facilement le Titan fou et s’empare de toutes les gemmes.

Qui reste-t-il pour arrêter le méchant? Sont vivants Natasha Romanoff et Clint Barton. Ce dernier avec un bras droit bionique, qui perd dans un combat avec les drones sentinelles d’Ultron. Alors Nat le récupère et le lui rend. Hawkeye demande s’il ne va pas lui dire « Tu veux que je te donne un coup de main? « . L’humour en pleine apocalypse !

Ultron est la pire menace de toutes !

Ainsi, Ultron avec le pouvoir des Infinity Stones se consacre à ce qu’il considère être sa tâche : apporter la paix à tous les mondes. Nous voyons comment cela détruit Asgard; Le Souverain, où le gardiens de la Galaxie; Sakaar, où l’on voit le Grand maître; Ego et enfin Xandar, où Capitaine Marvel affronter le méchant. « Écoutez Skynet, j’ai vu le film du robot tueur et il n’a pas besoin de suite », est la référence à Terminateur de Carole Danvers.

Malheureusement, Carol échoue. Ensuite, Nat et Clint Ils cherchent de l’espoir dans les archives russes. Oeil de faucon et une autre référence au monde d’Hollywood : « Avez-vous vu Les Aventuriers de l’Arche perdue ?, bien sûr, le lieu est égal au dépôt d’objets précieux que montre ce film. Plus? « Les plans de l’Étoile de la Mort ne sont pas là » ajoute l’archer. Pendant ce temps, Ultron découvrir le Observateur.

Les héros ont une solution ! Télécharger Hydra Scientist Awareness, Arnim zola, au Ultron. Avec une flèche spéciale, Clint décharge l’esprit de Zola sur un drone sentinelle. En même temps, Ultron et l’observateur ils se battent à travers toutes les réalités. Hawkeye et Nat ils se battent courageusement avec les drones. Elle utilise le bouclier du Gardien rouge. Enfin, l’archer se sacrifie pour que Veuve noire et Zola échapper.

L’observateur parvient à peine à s’échapper vivant de Ultron et rentre chez lui, où il rencontre la puissante version de Docteur étrange qui a détruit toute ta réalité « par amour ». Alors ce Sorcier Suprême a trouvé « prisonnier« Il dit à l’être cosmique qu’il doit le faire. « Tu dois me demander de l’aide ».

