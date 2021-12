Références et ce que vous devriez voir dans l’épisode 3 de Hawkeye de Disney +

Bricomarché Fontaine A Eau 3 Litres. Bleu Transparent. Pour Chat Ou Chien. - Vadigran - Va-13758

Fontaine a eau 3 Litres, Bleu transparent. très pratique pour voir le niveau de l'eau. Antidérapante pour chat ou chien. Longueur: 24,5 cm. Largeur: 24,5 cm. Épaisseur: 16 cm. La fontaine dispose d'une pompe et d'un filtre à charbon (filtre de rechange reference VA-13759.) La fontaine à eau Vadigran procure de l'eau fraiche et courante à votre animal. Elle n'absorbe pas les odeurs et son eau a ainsi un meilleur goût. Le mouvement continu de l'eau encourage votre animal à boire plus souvent. L'eau est bien oxygénée et reste naturellement fraîche grâce à sa circulation continue. Le réservoir transparent vous permet un meilleur contrôle du niveau de l'eau. La pompe fait peu de bruit et votre appareil consomme peu d'électricité. Convient aux petits animaux domestiques tels que chiens ou chats. Photo non contractuelle, car il y a plusieurs vendeurs sur une même fiche produit.