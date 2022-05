Références du chapitre 1 d’Obi-Wan Kenobi et œufs de Pâques

Disney+

La série mettant en vedette Ewan McGregor et Hayden Christensen a présenté ses deux premiers épisodes ce vendredi, via Disney +.

©DisneyLa série comptera 6 épisodes.

Ce vendredi a vu la première tant attendue de la nouvelle série action en direct de guerres des étoiles. Obi Wan Kenobi atteint la plate-forme Disney+ et, bien sûr, il l’a fait avec une centaine de clins d’œil à tous les autres films, séries, bandes dessinées et même jeux vidéo encadrés dans l’univers créé par Georges Lucas il y a près de 50 ans. Dans ce contexte, nous avons entrepris de passer en revue les principaux œufs de Pâques laissés par le chapitre initial.

L’un des plus évidents et des plus importants laissés par la série de Disney+ cela tient au fait qu’il s’agit de la première série à commencer par une planche introductive similaire à celle des films, qui sert à présenter le résumé de la trilogie prequel. Là, il est fait mention de Commande 66 qui était celui qui interdisait le jedi et a commencé à les chasser, et a fini avec Obi Wan Kenobi s’évader, donnant naissance à cette série.

Entre les points culminants de Obi Wan Kenobiil faut souligner le travail de casting, avec plusieurs apparitions connues des fans, comme le Joël Edgerton répétant le rôle de Owen qu’est-ce que tu avais dans L’attaque des clonesl’embauche de Jimmy Smith pour être orgue de danse aussi comme dans les préquelles, et le rôle de Anthony Daniels Quoi C-3PO une fois de plus. Qui est également apparu était le Grand Inquisiteur même si, contrairement Rebelles d’où vient la voix Jason Isaacici l’élu était Ami Rupert.

tout ce qui se passe avec Luke et Leia dans ses versions pour enfants, il se connecte directement avec les films. Alors que lis apparaît constamment avec des tresses semblables à celles vues dans les films de Georges Lucasnous voyons Luc jouant à piloter des navires en voyant son père, Anakindans la menace fantôme. De plus, une fois lis est kidnappé, nous voyons Danse et sa femme communiquent avec Obi Wan à travers un hologramme, quelque chose que Leia utilisera des années plus tard pour demander de l’aide à Luke Skywalker. Le meilleur œuf de Pâques? Le bateau jouet Obi Wan Kenobi donne à Lucqui est vu plus tard dans les films.

+ Oeufs de Pâques de Tatooine

En plus des références citées, il en existe d’autres qui font principalement écho à la planète sur laquelle Luke Skywalker races : Tatooine. Par exemple, Anchorhead est à nouveau mentionné comme un lieu proche, quelque chose qui Luc fait dans Un nouvel espoir. Et si vous vous demandiez quels sont les vestiges dans lesquels Obi Wan fonctionne au début de la série Disney+où il coupe la viande, il s’agit de un purgilune sorte de baleine spéciale qui a été vue dans Rebelles.

