Références de l’épisode 3 de Mme Marvel et œufs de Pâques

Mme Marvel commence à nous présenter les conflits que l’adolescente Kamala Khan devra traverser sur son nouveau chemin pour devenir une héroïne.

©Disney+Mme Merveille

Mme Merveille a atteint son troisième épisode sur la plateforme de streaming Disney+ et bien que les chiffres initiaux concernant les vues de la série n’étaient pas les meilleurs pour un programme de la Univers cinématographique Marvel l’histoire commence à prendre de l’ampleur et attire peut-être plus de spectateurs. Cette fois le conflit est bien présent dans la vie du jeune Kamala qui va devoir prendre des décisions difficiles.

L’épisode de Mme Merveille commence en Inde occupée par les Britanniques en 1942 où l’arrière-grand-mère de Kamala trouve le mystérieux bracelet qui accorde des pouvoirs, plus précisément, libère la lumière intérieure de son porteur qui est connue sous le nom de « Nour ». Les Djinns sont des êtres d’une autre dimension qui ont été piégés dans notre monde et demandent de l’aide à Kamala pour les ramener à leur lieu d’origine à travers son Noor.

Un conflit à la porte

Najma, la mère de Kamran, est le leader de ce groupe de personnes initialement amies avec Kamala, cependant, tout n’est pas ce qu’il semble et bientôt la série de Disney+ cela révélera la vraie nature du Djinn qui cherche désespérément à revenir à sa réalité et ne demandera pas gentiment deux fois. Bruno, l’ami du protagoniste, lui dit qu’il a entendu parler du Dimension Nour dans un travail de Erik Selvigle scientifique de la franchise Thor.

Les Djinns n’arrivent pas du tout à l’heure et arrivent à la mosquée où le frère de Kamala se marie. Ensuite, un combat s’engage entre ces personnages et Kamala qui utilise le pouvoir de son bracelet sous la forme de différents éléments créés à partir de l’énergie de son Noor. À la surprise de tous vient limiter les dégâts et fait prisonniers les visiteurs d’une autre réalité. Nakia découvre le secret de Kamala !

Pendant le combat, Kamala a eu la vision d’un train et à la fin du mariage mouvementé, elle reçoit un appel de sa grand-mère qui lui dit : « Vous devez venir à Karachi !, parce que les deux ont eu la même expérience en voyant le mystérieux véhicule. Kamala est surprise de toutes ces nouvelles informations mais sûrement dans le prochain épisode elle voyagera pour parler de tout ça avec elle « Nani ».

