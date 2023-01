Références aux jeux vidéo vus dans le chapitre 1 de « The Last of Us »

HBO Max il a tellement de malchance que si les épisodes ne fuient pas, sa plateforme tombe en panne pendant quelques minutes sur les grandes premières. Ce qui ne lui pose aucun problème, en revanche, c’est la qualité des séries qu’il produit. Après des succès récents comme « Maison du Dragon » et « The White Lotus », le nouveau programme qui enthousiasme le public le dimanche soir est « Le dernier d’entre nous ».

La série avec Pedro Pascal c’est une adaptation du jeu vidéo du même nom qui avait déjà une large base de fans, donc les attentes pour que l’histoire soit correcte ont été très élevées.

Les Dimanche 15 janvier, le premier épisode a été diffusé et, comme toujours, la plateforme de streaming ne déçoit pas. Ils se sont même donné la liberté de placer quelques œufs de Pâques ou des références au matériel d’origine.

Il est important de mentionner que la série HBO Max a été assez attachée au jeu vidéoprésentant même image par image et dialogues identiques à ceux qui sont dans le jeu vidéo. Cependant, nous essaierons ici d’inclure les plus remarquables.

LES RÉFÉRENCES AU JEU VIDÉO DANS « THE LAST OF US » CHAPITRE 1

4. Le tee-shirt de Sarah

Au début de l’épisode, on peut voir que la journée de Sarah, la fille de Joël, se passe normalement. Bien qu’ils aient changé l’apparence du personnage dans l’aspect racial, le reste a été identique au jeu vidéo, d’autant plus que porte la même chemise Halican Drops. Aussi, dans le dos il contient les noms des villes que Joel et Ellie visiteront plus tard dans leur aventure.

Nico Parker joue Sarah, la fille de Joel dans « The Last of Us » (Photo : HBO)

3. Le film préféré de Joel

Dans la deuxième partie de « The Last of Us », il est montré que le film « Curtis and the Viper 2 » (inventé pour cette histoire) est son préféré. Dans le premier chapitre, on voit que Sarah emprunte cette bande aux Adler et ils la voient ensemble avant que tout ne se transforme en chaos.

2. Scènes identiques

Comme nous l’avons mentionné précédemment, de nombreuses scènes, en particulier au début du chapitre 1, Ils sont identiques à la façon dont ils apparaissent dans le jeu vidéo.. Certains d’entre eux sont quand Sarah donne la montre réparée à son père, quand elle se lève à l’aube, quand ils s’enfuient ensemble dans le camion et quand l’armée tue Sarah.

Presque il semble qu’ils aient utilisé le jeu comme storyboard. Cela a du sens si l’on se souvient que Neil Druckmann, l’un des créateurs du matériel original, est là en tant que showrunner, scénariste et producteur exécutif.

1. Merle Dandridge dans le rôle de Marlène

Dans la série « Le dernier d’entre nous », Merle Dandridge joue Marlène, le chef des Fireflies à Boston. Ce que peu de gens savent, c’est qu’elle il a également donné sa voix et son image pour le même personnage dans le jeu vidéo.

