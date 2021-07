Reese Witherspoon rend hommage à Legally Blonde, créée il y a 20 ans aujourd’hui

Reese Witherspoon a réfléchi à son rôle dans La revanche d’une blonde 20 ans jour pour jour, le film est sorti en salles. Sortie le 13 juillet 2001, la comédie juridique mettait en vedette Witherspoon dans le rôle d’Elle Woods, une sororité blonde qui obtient un diplôme à Harvard et devient une avocate très prospère. Un énorme succès au box-office, le film a engendré une franchise en cours qui a un autre versement actuellement en préparation.

A l’occasion du 40e anniversaire, Reese Witherspoon a posté une image d’elle-même en tant qu’Elle Woods tenant le chien de compagnie du personnage. De nombreux fans peuvent avoir du mal à croire que cela fait déjà deux décennies que nous avons vu Elle pour la première fois, et le temps a passé tout aussi vite pour Witherspoon elle-même. Dans le tweet, l’actrice a déclaré: « Omigod vous les gars …. La revanche d’une blonde créé il y a 20 ans AUJOURD’HUI ! Le temps passe vite lorsque vous êtes occupé à utiliser le jargon juridique dans votre vie de tous les jours. »

Omidieu vous les gars ….#La revanche d’une blonde créé il y a 20 ans AUJOURD’HUI ! Le temps passe vite lorsque vous êtes occupé à utiliser le jargon juridique dans votre vie de tous les jours. 😆 pic.twitter.com/Kexcr9ckhr – Reese Witherspoon (@ReeseW) 13 juillet 2021

Réalisé par Robert Luketic, La revanche d’une blonde est écrit par Karen McCullah Lutz et Kirsten Smith d’après le livre d’Amanda Brown. Avec Witherspoon, le film met également en vedette Luke Wilson, Selma Blair, Matthew Davis, Victor Garber et Jennifer Coolidge. Le rôle lui a valu une nomination au Golden Globe de la meilleure actrice ainsi qu’une autre nomination aux MTV Movie Awards pour la meilleure performance féminine. Il a également réalisé plus de 141 millions de dollars de bénéfices sur un budget de 18 millions de dollars.

Sur la base du succès de l’original, une suite a été développée pour une sortie en 2003. Appelé Légalement blonde 2 : rouge, blanc et blond, la suite ramène Witherspoon dans le rôle d’Elle Woods avec le personnage qui change de lieu à Washington DC pour mener à bien sa pratique. Wilson et Coolidge ont également repris leurs rôles avec d’autres membres de la distribution, notamment Sally Field, Regina King, Bruce McGill, Dana Ivey, Bob Newhart et Mary Lynn Rajskub. Il n’a pas été aussi bien reçu par la critique mais a néanmoins été un grand succès au box-office.

Une suite de 2009, Blondes légalement, a servi de redémarrage en douceur sans que Witherspoon ne revienne en tant qu’Elle Woods. Le spin-off a plutôt suivi Camilla Rosso et Rebecca Rosso en tant que cousines jumelles d’Elle, chacune ayant un style similaire au chien de compagnie, les jumelles restant dans la maison d’Elle pendant son absence. Il est sorti directement sur DVD et diffusé sur ABC Family et Disney Channel.

Witherspoon est maintenant sur le point de faire son retour dans la franchise avec Legally Blondes 3. Initialement prévu pour une sortie en 2020 avant les retards liés à la pandémie, le film est désormais au programme pour une sortie en mai 2022. Mindy Kaling et Dan Goor écriront le scénario de MGM. En plus de reprendre son rôle d’Elle Woods, Witherspoon produira également via son studio Hello Sunshine avec le producteur original Marc Platt. La star originale Luke Wilson a également taquiné un retour si le nouveau film appelle son personnage.

« Quelqu’un vient de me dire que c’était pour son 20e anniversaire, ce que je ne pouvais pas croire », a déclaré Wilson à ET en mai. « Je rencontre définitivement des femmes qui étaient des enfants quand il est sorti et elles me disent: » Maintenant, j’ai présenté le film à ma fille. » Donc c’est vraiment cool et je n’ai jamais eu ça auparavant, où un film a en quelque sorte été présenté à une autre génération par les gens qui l’ont vu à l’origine. »

Le 20e anniversaire est le moment idéal pour revisiter l’original La revanche d’une blonde. Si vous voulez regarder le film, il est actuellement en streaming sur Netflix aux États-Unis. Cette nouvelle nous vient de Reese Witherspoon sur Twitter.

