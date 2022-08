Reese Witherspoon parle du drame Apple TV + Surface

Le dernier projet de Reese Witherspoon, cette fois en tant que producteur, est la série Apple TV+ Surface. Créé par Veronica West, qui a également développé le Haute fidélité Série télévisée avec Zoë Kravitz, Surface parle d’une femme nommée Sophie (Gugu Mbatha-Raw). Après un traumatisme crânien résultant de ce qui semble être une tentative de suicide, Sophie tente de guérir et de reconstituer ses souvenirs.

« Ça m’a rappelé De gros petits mensonges. C’est cette communauté très aisée, mais il y a ce mystère sous-jacent. C’est troublant, et en tant que membre du public, vous ne savez pas à qui faire confiance. À la fin de chaque épisode, il y a un moment où vous vous dites : « Oh mon dieu, ce n’est absolument pas ce à quoi je m’attendais » », a déclaré Witherspoon à États-Unis aujourd’hui concernant le scénario.

« C’était un endroit intéressant pour commencer, pour avoir l’impression de construire Sophie alors que le public la découvrait aussi », a déclaré Mbatha-Raw. « L’une des questions essentielles de l’émission que j’ai trouvé fascinante était : ‘Est-ce généreux de protéger les gens des choses troubles de leur histoire, ou est-ce en fait un acte égoïste ?’ Il y avait beaucoup à mâcher », a déclaré Mbatha-Raw.

Auparavant, Mbatha-Raw a partagé la vedette avec Witherspoon dans l’aventure sci-phi de Disney en 2018 Un raccourci dans le temps. Puis, seulement un an plus tard, ils étaient tous les deux dans la saison 1 d’Apple L’émission du matin. Mbatha-Raw a agi professionnellement pendant 17 ans, mais Surface marque la première fois qu’elle est produite – quelque chose qu’elle attribue à Witherspoon et à sa société de production Hello Sunshine.

« [Witherspoon] est certainement la parole, en termes d’autonomisation des femmes », a déclaré Mbatha-Raw. « Je travaille depuis un moment maintenant et j’ai appris tellement de choses en cours de route, donc c’était vraiment une chance de développer ma voix.

Autres travaux de Reese en tant que producteur et actrice

Suite à sa frustration face aux rôles qui lui ont été proposés après sa performance primée aux Oscars en 2005 Marcher sur la ligne, Witherspoon a commencé à diriger des projets centrés sur les femmes en tant que productrice. Un tournant pour Witherspoon est venu avec les années 2014 Sauvage, basé sur les mémoires de Cheryl Strayed en 2012, qui lui ont valu une nomination aux Oscars pour la deuxième meilleure actrice. Ayant reçu une copie avancée du livre de Strayed, Witherspoon l’a acheté dans les studios.

« J’ai dit: » Je ne change pas un mot. Je veux que tout son spectre d’expérience féminine soit filmé, et je ne veux pas qu’il soit castré. C’est un film qui a changé ma vie : développer le film, le faire se produire et le voir ensuite le public le recevoir a été l’une des expériences les plus importantes et les plus formatrices de ma carrière », a déclaré Witherspoon.

Witherspoon s’est associé à Jennifer Aniston, Nicole Kidman et Kerry Washington pour des séries de streaming à succès qu’ils produisent également. Ceux-là étaient L’émission du matin, gros petits mensongeset Petits feux partout, respectivement. Outre ces projets et SurfaceWitherspoon a également produit le mystère du meurtre Où les Crawdads chantentbasé sur le roman de 2018 de Delia Owens, qui a dépassé les attentes du box-office avec 44 millions de dollars jusqu’à présent.





Bien qu’elle n’apparaisse pas dans le film, crawdads = écrevisse est un projet passionné pour Witherspoon depuis longtemps. Le succès du film lui a donné « l’impression que les gens ont soif de narration authentique et authentique avec des femmes au centre. Je veux dire, nous représentons 50 % de la population, mais nous ne sommes pas représentés dans autant de films. Et c’est un bon message pour notre industrie, aussi, pour faire plus de films comme celui-ci. »

Witherspoon a plus d’une douzaine de projets à divers stades de développement, à la fois en tant qu’actrice et productrice, à espérer sous peu. Ceux-ci incluent celui dont, selon elle, elle « ne peut pas vraiment parler », dans lequel elle « reprend un personnage que j’ai joué il y a longtemps ». Il y aura aussi Légalement Blonde 3co-écrit par Mindy Kaling et Dan Goor.