Reese Witherspoon et Ryan Phillippe félicitent leur fils Deacon pour des hommages touchants à son anniversaire

Reese Witherspoon et Ryan Phillippe ont tous deux partagé des hommages touchants à leur fils Deacon Phillippe le jour de son anniversaire, et c’est certainement un grand! Le deuxième enfant du célèbre couple a eu 18 ans samedi !

Pour marquer cette étape spéciale, l’aîné Philippe a partagé une photo avec son fils et son ex-femme accompagnée d’une légende touchante honorant leur famille moderne.

« Joyeux 18e anniversaire à notre fils magnifique, intelligent, talentueux et attentionné », a écrit l’acteur de 47 ans. « Tu es une vraie lumière dans ce monde et tu es tellement aimé de tous ceux qui te connaissent. Nous avons de la chance d’être ta mère et ton père. Je t’aime, chiot… (Je dirais que nous avons plutôt bien réussi @reesewitherspoon). »

En 1997, Witherspoon et Phillippe se sont rencontrés juste avant de tourner le drame pour adolescents « Cruel Intentions ». Ils se sont mariés en juin 1999 et ont eu quelques mois plus tard leur premier enfant, Ava Elizabeth. Quatre ans plus tard, le couple a accueilli Deacon dans le monde. En 2006, le couple a annoncé sa séparation après sept ans de mariage.

Witherspoon, 45 ans, a également célébré le grand jour de son fils avec une publication sur Instagram, partageant une galerie d’images montrant Deacon grandir au fil des ans.

« Comment est-ce arrivé?!! » a demandé catégoriquement la star de « Legally Blonde ». « @deaconphillippe a 18 ans ?!! »

« Un jour, il échangeait des cartes Pokémon, chantait des chansons de Bruno Mars et jouait à ‘American Ninja Warrior’ dans le jardin. Le lendemain, il est plus grand que moi, cuisinant les steaks de la famille sur le grill et faisant sa propre musique avec ses meilleurs amis », a-t-elle déclaré. « Mon cœur déborde de fierté pour le jeune homme qu’il est en train de devenir. Joyeux 18e anniversaire Diacre! Je t’aime jusqu’à la lune autour du soleil et de toutes les étoiles. »

Phillippe et Witherspoon ont été ouverts sur l’importance de la coparentalité à l’amiable au fil des ans.

« Vous devez arriver à ce point en tant que parent divorcé, en tant que parent, où vous ne vous mettez pas en premier », a-t-il déclaré en 2016. « Vous voulez que l’expérience des enfants soit la sienne et non comme ‘Eh bien, J’ai besoin d’avoir mon temps !’ Nous avons été très bons à ce sujet. »