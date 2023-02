Reese Witherspoon et Ashton Kutcher disent qu’ils ne sont pas parents comme leurs personnages de « Your Place or Mine »

Reese Witherspoon et Ashton Kutcher ont peut-être des styles parentaux opposés dans leur nouvelle comédie romantique « Your Place or Mine », mais dans la vraie vie, ils partagent certaines similitudes.

Les acteurs incarnent les meilleurs amis, Debbie (Witherspoon) et Peter (Kutcher), qui échangent des maisons pendant une semaine. Peter (Kutcher) s’occupe du jeune fils de Debbie, Jack, à Los Angeles pendant qu’elle suit un cours à New York. Debbie est une maman organisée et surprotectrice, mais Peter rejette toutes les règles avec son attitude décontractée et décontractée.

Mais à quoi ressemblent les stars en off avec leurs réel enfants?

« Je suis un parent qui croit qu’il est plus important de construire des enfants résilients que des enfants heureux », a déclaré Kutcher à 45secondes.fr.com lors de la première à Los Angeles le 2 février. position beaucoup plus compréhensive sur le risque.

Kutcher partage sa fille de 8 ans Wyatt et son fils de 6 ans Dimitri avec sa femme Mila Kunis.

Les acteurs ont posé pour des photos ensemble avant de se diriger vers la première. Steve Granitz / FilmMagic

Witherspoon, de son côté, partage sa fille de 23 ans, Ava, et son fils de 19 ans, Deacon, avec son ex-mari, Ryan Phillippe. Elle est également mère d’un fils de 10 ans, Tennessee, qu’elle partage avec son mari actuel, Jim Toth.

« Je n’ai pas changé mon style parental depuis 1999, lorsque j’ai commencé à devenir parent, je suis juste ce genre de personne », a déclaré Witherspoon. « J’ai demandé beaucoup de conseils à mes amies mamans et à ma propre mère, Betty. »

« J’ai juste fait de mon mieux, parce que tu ne peux pas être parfaite, tu peux juste être une bonne mère », a-t-elle poursuivi.

« In Your Place or Mine » Debbie, la mère célibataire de Witherspoon, donne vraiment à son fils la meilleure vie qu’il pourrait avoir et le place toujours en premier – parfois à tort car elle ignore ses propres désirs et besoins.

Cependant, alors qu’elle se rend à New York pour essayer quelque chose de nouveau, elle et Peter découvrent que ce dont ils pourraient vraiment avoir besoin, c’est l’un de l’autre.

Malgré les longs CV de Witherspoon et de Kutcher, c’est la première fois que les deux jouent ensemble dans un film.

Debbie (Reese Witherspoon) et Peter (Ashton Kutcher) sont les meilleurs amis et totalement opposés. Netflix

Le casting est complété par Jesse Williams, Steve Zahn, Tig Notaro et Zoë Chao, qui apportent tous les rires et les paroles de sagesse aux personnages principaux.

Alicia de Notaro donne du courage à Peter, tandis que Minka de Chao donne confiance à Debbie.

Notaro a déclaré à 45secondes.fr.com qu’elle sentait que les gens avaient peur de prendre des risques, « s’installent et se mettent à l’aise » lorsqu’ils commencent à vieillir.

« (Prendre des risques) est quelque chose que je pense important, pour utiliser ce muscle, car il y a généralement un gain énorme de l’autre côté », a déclaré Notaro.

Quant à Chao, elle emporte avec elle la confiance de son personnage. « J’aimerais être cette personne dans la vraie vie », a-t-elle déclaré. «Parfois, dans la vraie vie, j’essaie d’exploiter Minka et je me dis simplement: » Vous savez quoi, que ferait Minka? « »

« C’est l’une des choses gagnantes à son sujet. Elle a juste, comme, un sens profond de soi et de la confiance. Et je pense que cela déteint vraiment sur Debbie de manière positive », a ajouté Chao. « Et je pense que nous avons tous besoin de gens comme ça dans nos vies qui sont comme, tu es génial. »

Rencontrez les personnages et plus encore dans « Your Place or Mine » le 10 février lors de sa première sur Netflix.