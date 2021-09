Reese Witherspoon attend toujours le script Legally Blonde 3

Bien que MGM Studios ait récemment confirmé que légalement blonde 3 sortira en mai 2022, la star de retour Reese Witherspoon a révélé que le film n’avait même pas encore de script. Prévu pour être écrit par Mindy Kaling et Dan Goor, Witherspoon a déclaré que le premier travaillait dur pour terminer le script et qu’il avait hâte de voir ce qu’elle en était jusqu’à présent.

« Nous n’avons pas encore de script ! Mindy Kaling est occupée. Mindy travaille dur dessus, je sais qu’elle l’est. Et elle et moi nous aimons tout simplement. à l’heure actuelle?' »

L’original La revanche d’une blonde est sorti en 2001 et est depuis devenu un classique culte. Réalisé par Robert Luketic, le film suit Elle Woods après que son petit ami a rompu avec elle pour une fille plus intelligente afin d’aider ses aspirations politiques et ses études à la faculté de droit de Harvard. Pour lui donner une leçon, Elle s’inscrit dans la même école et découvre qu’elle a une affinité pour le droit alors qu’elle surmonte les stéréotypes contre les blondes. Cela fait maintenant 18 ans que la suite Légalement blonde 2 : rouge, blanc et blond sur les écrans, le public étant sans aucun doute prêt à rejoindre à nouveau l’éternelle optimiste Elle dans une autre aventure.

Kaling a depuis révélé quelques détails concernant son approche de la suite tant attendue, expliquant que le film explorera qui Elle est à 40 ans par rapport à son moi d’origine de 21 ans, et que plusieurs œufs de Pâques et gags en cours d’exécution feront un retour. pour le trio. « J’ai hâte de voir ce que les gens pensent. Comment Elle Woods a 40 ans par rapport à ses 21 ans a été vraiment amusant à imaginer », a déclaré le comédien et écrivain sur les réseaux sociaux. « J’espère. Je ne sais pas quand nous pourrons à nouveau tourner des films. Le tourner cette année serait génial. J’ai hâte que vous voyiez ce film. » Kaling a également assuré aux fans que « Bend and Snap est éternel. Nous avons certainement beaucoup de favoris des fans de l’original. Nous continuerons de le faire. »

Reese Witherspoon a maintenant fait écho à certains de ces mêmes sentiments, affirmant que légalement blonde 3 impliquera à la fois de grands changements ainsi que plusieurs similitudes avec les précédents épisodes de la franchise. « Tant de choses ont changé, mais certaines choses sont tellement similaires », a insisté l’actrice lorsqu’on lui a demandé où le film trouverait Elle Woods.

Les fans de Elle Woods, délicieusement ditzy de Reese Witherspoon, attendaient depuis un certain temps une troisième sortie, avec légalement blonde 3 a officiellement commencé le développement en 2018. En plus de reprendre le rôle principal, Witherspoon produit également via son studio Hello Sunshine avec le producteur original de la franchise, Marc Platt.

Kaling est en effet plutôt occupé en ce moment, et peut actuellement être entendu dans la série animée Disney+ Monstres au travail. Kaling devrait également jouer dans une série de sa propre création, La vie sexuelle des étudiantes, qui devrait être diffusé sur HBO Max plus tard cette année. Donc, selon la rapidité avec laquelle Mindy Kaling peut mettre le stylo sur papier, légalement blonde 3 est actuellement prévu pour être publié en mai 2022. Cela nous vient avec l’aimable autorisation d’ET.

