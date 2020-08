Reels : le concurrent d’Instagram pour supplanter Tik-Tok

Avec l’avenir incertain de TikTok, Instagram espère attirer certains créateurs avec le lancement d’un concurrent direct, Reels. il est lancé aujourd’hui dans plus de 50 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et l’Australie, à la fois sur iOS et Android.



Comme TikTok, Reels permet de créer des vidéos courtes sur de la musique qui peuvent être partagées avec des amis et des adeptes et découvertes en naviguant dans l’application. C’est la toute nouvelle opportunité pour Instagram d’attirer des utilisateurs, d’augmenter le temps que les gens passent dans l’application chaque jour et de s’établir comme une plateforme de divertissement vidéo.

Tik-Tok made in Facebook ?

Reels permet aux gens d’enregistrer des vidéos d’une durée maximale de 15 secondes et d’y ajouter de la musique populaire, ainsi qu’une série de filtres et d’effets, par-dessus le tout. Pour les créateurs qui souhaitent utiliser les Reels d’Instagram comme un nouveau moyen de se faire des amis, Instagram a remanié sa page Explorer pour créer un point d’atterrissage spécifique pour les Reels en haut de l’écran que les gens peuvent faire défiler verticalement, comme dans la page “For You” de TikTok.

Facebook lance “Reels”, son concurrent de TikTok, sur Instagram https://t.co/XBtifqWcol via @rtbfinfo — 𝕄𝕒𝕝𝕝𝕒𝕦𝕣𝕪 ✨ (@MallauF96) August 6, 2020

Des options privées et publiques sont disponibles. Si vous souhaitez devenir le prochain Charli D’Amelio, le fait d’avoir un profil public permettra à vos Reels d’être largement découverts. Pour les personnes qui veulent partager avec leurs amis, les Reels créés sous des comptes privés ne seront publiés que dans le flux et les histoires d’une personne. Cette fonctionnalité est entièrement intégrée à Instagram ; il ne s’agit pas d’une nouvelle application.

Un lancement opportun…ou calculé

Le lancement de Reels intervient au moment où TikTok fait face à une éventuelle interdiction aux États-Unis par le président Donald Trump ou à une possible acquisition partielle par Microsoft. ByteDance a également déclaré dimanche que Facebook était parmi les problèmes sur son chemin, accusant la société de plagier son produit avec Instagram Reels. Robby Stein, le directeur de produit d’Instagram, a déclaré que si TikTok a popularisé le format vidéo court, les deux produits sont différents.

Avec Reels, Instagram copie TikTok pour créer des courtes vidéos musicales https://t.co/Yk7HOJLoeX #Reels #reelsinstagram — Geek Junior 🚀 (@geekjuniorfr) August 6, 2020

“Je pense que TikTok mérite une tonne de crédit pour avoir popularisé les formats dans cet espace, et c’est tout simplement un excellent travail”, a déclaré Stein au média américain The Verge. “Mais en fin de compte, il n’y a pas deux produits exactement identiques, et les nôtres ne le sont pas non plus”.

C’est une phrase familière aux personnes qui se souviennent de la première fois qu’Instagram a lancé ses Stories en 2016, et que la société a été accusée de créer un clone de Snapchat. Stein a déclaré que son équipe a reçu “des réactions très similaires lorsque nous avons lancé les Stories”. Mais Instagram Stories a rapidement surpassé Snapchat en termes d’utilisateurs quotidiens et a continué à être un produit à succès massif. Cette histoire de succès est l’une des raisons les plus fortes pour l’équipe d’Instagram de penser qu’elle peut réussir à lancer Reels. TikTok l’a fait en premier, mais peut-être qu’Instagram le fera en mieux ?