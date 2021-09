Ree Drummond rend un hommage affectueux à son mari (et à ses muscles) à l’occasion du 25e anniversaire

Cela fait 25 ans que Ree et Ladd Drummond ont dit « oui », et la vie est toujours assez douce pour le couple.

« The Pioneer Woman » a rendu un hommage affectueux à son mari sur Instagram mardi pour célébrer leur anniversaire d’argent, et a pris un moment pour réfléchir à leur voyage ensemble jusqu’à présent.

« Ce fut une aventure folle, et nous avons connu les joies, les douleurs, les hauts, les bas, les triomphes, les tristesses et les rebondissements inattendus. (Et les enfants ! 🤓) », a écrit l’homme de 52 ans.

La personnalité de Food Network et son mari éleveur ont quatre enfants ensemble – Alex, 24 ans, Paige, 21 ans, Bryce, 19 ans et Todd, 17 ans – et leur adoration l’un pour l’autre n’a clairement augmenté qu’avec le temps.

« Tout ce truc d' »amour » – l’amour qui s’approfondit, s’étend et devient plus fermement enraciné au fil du temps – est définitivement là… », a écrit Drummond.

La femme de 52 ans a partagé un carrousel de photos d’hommage: deux de leur mariage – l’une d’elle et son Ladd s’agenouillant devant l’autel lors de leur cérémonie à l’église, et une autre du couple marchant main dans la main, souriant brillamment pour le appareil photo – et quelques selfies plus récents avec son mari.

La mère de quatre enfants a terminé le diaporama avec une photo de Ladd prenant des rayons sous un parasol et regardant au loin. Sur la photo, les muscles de l’éleveur sont pleinement exposés et Drummond a expliqué qu’elle trouve toujours son mari aussi beau que jamais.

« Si vous voulez voir ce qui m’a vraiment fait tenir toutes ces années, glissez simplement jusqu’à la dernière photo. Est-ce vraiment aussi simple ? Eh bien, certains jours, oui ! Je t’aime, Ladd », a-t-elle écrit.

Le fils du couple, Bryce, a commenté le message de sa mère, écrivant « les loyers », et plusieurs co-stars de Drummond’s Food Network ont ​​également envoyé leurs vœux, dont Katie Lee Biegel, qui a écrit « Joyeux anniversaire !! 🎉. »

Plusieurs fans de Drummond n’ont pu s’empêcher de convenir que son mari est sacrément beau. L’un d’eux a écrit: « Vous voulez dire le hulk comme un biceps? 😂 Insérez l’évanouissement ici. Joyeux anniversaire! Je vous souhaite beaucoup plus de souvenirs avec votre mec sexy. 🥂. » L’animateur de Food Network, Aarti Sequeira, a également commenté : « Joyeux anniversaire à vous deux ! Que votre amour continue de s’approfondir et que son exposition d’armes à feu ne cesse jamais ❤️. »

Le couple a certainement eu un 2021 sauvage jusqu’à présent, et Ladd a fait la une des journaux en mars lorsqu’il a été impliqué dans un accident de camion de pompiers sur leur ranch familial en Oklahoma, se fracturant le cou. Puis, en avril, l’éleveur a été impliqué dans un autre incident moins alarmant lorsqu’une vache lui a donné un coup de pied dans la tête.

Drummond n’a pas pu s’empêcher de se moquer de son mari par la suite et a partagé une vidéo Instagram avec sa fille Alex où elle a expliqué comment elle a appris la dernière blessure de son mari.

« J’ai dit : ‘Comment s’est passée ta journée, chérie ?' » et il a dit : ‘J’ai reçu un coup de pied dans la tête par une vache.' »

Une fois qu’elle s’est rendu compte que Ladd allait bien, Drummond a ri de la situation.

« C’est ce que c’est d’être mariée à un éleveur/cowboy/country boy », a-t-elle déclaré dans la vidéo.

En juin, Drummond a célébré son mari le jour de la fête des pères avec une publication Instagram lui faisant savoir à quel point elle est heureuse qu’il se porte bien après son accident en mars. La mère de quatre enfants a partagé une série de photos des plus grands moments de leur famille de l’année, dont certaines du mariage de leur fille Alex en mai.

« Ladd regarde Alex danser avec son nouveau mari. Ladd accompagne Bryce à l’université. Ladd tapote Jamar dans le dos alors qu’il signe sa lettre d’intention. Juste une poignée de moments de paternité pour mon gars cette année… et quelle année ça a été. Bonne fête des pères, Ladd. Je suis tellement contente que tu sois là, vivant, entier… et toutes ces bonnes choses », a-t-elle écrit.

