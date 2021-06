Ree Drummond publie un aperçu de la prochaine spéciale sur le mariage de sa fille

Ree Drummond a partagé de nombreuses photos du mariage de sa fille Alex avec Mauricio Scott, mais un nouveau teaser pour l’émission spéciale « Mariage au ranch » de la famille donne aux fans un aperçu exclusif du travail effectué lors de l’événement.

Drummond raconte le court clip, qui montre des aperçus de la fête de mariage, de la prairie inondée de fleurs et du chaos qui a conduit à la cérémonie parfaite.

« Qu’il pleuve ou qu’il fasse beau ou quoi que ce soit d’autre que le destin nous réserve, ce mariage va avoir lieu », a déclaré Drummond, après avoir noté que l’emplacement de la prairie ouverte est « à la merci de la météo » et n’a ni eau ni électricité.

Drummond a partagé plus de détails sur ce que les fans peuvent attendre de la spéciale dans la légende de la vidéo.

« Beaucoup d’amusements de mariage dans les coulisses, de drames météorologiques et quelques larmes de joie aussi », a écrit Drummond. « Ce sera amusant de faire l’expérience de tout cela en portant des jeans et sans Spanx ! (PS J’ai peut-être marché ou non sur un couvercle d’aération au sol avec mes talons de mariage et je me suis retrouvé coincé juste avant la cérémonie. Pourquoi, Ree ? Pourquoi ? ? »

L’émission spéciale d’une heure sera diffusée sur Food Network samedi à 11 h 00 HNE et sera également diffusée sur Discovery +.

Drummond a écrit sur son site Web en mai que le mariage avait été « encore plus spécial qu’aucun d’entre nous n’aurait pu l’espérer ».

« Ce fut une nuit si significative et mémorable – de belles fleurs, de la bonne nourriture et tellement de plaisir … mais ce que nous avons tous ressenti le plus, c’était l’amour », a écrit Drummond.

Bien que la journée ait pu être parfaite, elle a certainement fait des ravages: Drummond a déclaré à 45secondes.fr Food fin mai qu’elle s’était sentie « morte pendant deux semaines » après l’événement.

« Mon mari et moi étions morts depuis deux semaines », a déclaré Drummond. « Il nous a fallu environ deux semaines pour vraiment sentir que nous allions survivre. Nous étions juste fatigués. … Si ma deuxième fille veut s’enfuir, ce serait bien. »

