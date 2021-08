Ree Drummond partage une douce publication en déposant son fils à l’université

Le nid de Ree Drummond vient de se vider un peu.

Vendredi, la « femme pionnière » a publié une photo d’elle sur Instagram avec son fils Bryce, 18 ans, dans la voiture et a partagé quelques mots sur ce que c’était que de l’emmener à l’Université du nord du Texas. Comme elle l’a écrit, il lui a fallu deux voyages, à deux heures d’intervalle, dans deux Walmarts pour ramasser ce dont elle avait besoin pour « préparer et approvisionner la cuisine de Bryce ».

Elle a ajouté que tous ces voyages comprenaient un « trajet de 500 milles vers le Texas et retour ». Drummond et son mari Ladd, tous deux âgés de 52 ans, vivent dans un ranch à l’extérieur de Pawhuska, Oklahoma. Ils ont trois autres enfants : le jeune marié Alex, 24 ans, Paige, 21 ans et Todd, 17 ans.

Ce n’est pas le premier voyage de Bryce dans sa nouvelle école ; Drummond a écrit qu’il l’avait emmené là-bas en janvier, car il voulait assister à l’entraînement printanier avec sa nouvelle équipe de football. Bryce avait été recruté par l’université comme quarterback.

Ree Drummond avec Maria Shriver et Hoda Kotb sur AUJOURD’HUI en 2019. Tyler Essary / AUJOURD’HUI

Ce fut une année mouvementée pour Drummond et sa famille; en mars, un accident frontal dans son ranch a blessé Ladd et son neveu Caleb. Les deux se sont rétablis, mais Caleb a été arrêté pour conduite en état d’ivresse peu de temps après l’incident. Puis Drummond a perdu plus de 40 livres en préparation du mariage d’Alex.

Pendant ce temps, elle commence la carrière universitaire de son fils en le faisant emballer à l’école avec une cuisine complète. Mais la vraie raison pour laquelle elle voulait le conduire jusqu’ici ? Pour s’assurer d’un détail: « Je suppose que c’est si important pour moi que mon enfant puisse faire un œuf », a-t-elle plaisanté dans la légende Instagram. « Je t’aime mon fils! »