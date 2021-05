Ree Drummond a déclaré qu’elle était «  morte pendant 2 semaines  » après le mariage de sa fille

Cela a été un printemps tourbillonnant pour Ree Drummond, mais les choses se calment enfin – en quelque sorte.

« The Pioneer Woman » s’est ouverte à 45secondes.fr Food au sujet de l’accident de son mari, étant un nicheur presque vide et descendant du mariage de sa fille plus tôt ce mois-ci.

«Mon mari et moi sommes morts depuis deux semaines», a déclaré Drummond. « Il nous a fallu environ deux semaines pour vraiment sentir que nous allions survivre. Nous étions juste fatigués. »

Drummond pose avec sa fille Alex et son mari Mauricio Scott lors du mariage du couple le 1er mai. Gracieuseté de Ashley Alexander Photography

Le mariage a eu lieu au ranch des Drummonds à Pawhuska, Oklahoma, une propriété qui englobe à la fois la maison de leur famille et l’endroit où Drummond filme son émission Food Network.

«Si ma deuxième fille veut s’enfuir, ce serait bien», a plaisanté Drummond.

Elle nous a également fait le point sur le rétablissement de son mari à la suite d’un accident de camion de pompiers en mars qui l’a laissé avec un cou cassé.

«Il va vraiment très bien», a déclaré Drummond. « Je ne dirais pas à 100%, mais il est sur le point de pouvoir retirer sa minerve. Il a un peu de séniorite, comme vous arrivez au lycée où il est de plus en plus difficile de se présenter en classe – c’est de plus en plus difficile pour lui être un bon patient car il approche de la date à laquelle il peut l’enlever. Mais il a été un très bon sport pendant tout cela. «

Elle a dit que c’était difficile pour son mari, Ladd, un éleveur de bétail qui est toujours en déplacement, d’être mis à l’écart pendant si longtemps. Mais son temps d’arrêt est venu avec un avantage: comme il ne pouvait pas s’entraîner lui-même, il est devenu l’entraîneur de sa femme alors qu’elle se lançait dans un voyage de perte de poids.

«Il ne pouvait pas faire de l’exercice et soulever, ce qui était difficile pour lui», dit-elle. « Alors il a changé la donne et est devenu en quelque sorte mon entraîneur. »

Drummond a récemment révélé sur TikTok qu’elle avait perdu 38 livres. Elle a dit AUJOURD’HUI qu’elle l’a fait en se concentrant sur la levée de poids, l’aviron, la consommation de plus de protéines et de petites portions.

« Je n’ai rien fait comme le céto ou le jeûne intermittent », a-t-elle déclaré. « Ces choses fonctionnent pour les gens, mais je savais que je devais simplement m’y attaquer scientifiquement: calories entrées, calories épuisées. Alors j’ai juste commencé à prêter attention à ce que je mangeais et aux calories de ce que je mangeais. J’ai toujours mangé les mêmes choses. J’ai vraiment essayé de manger de plus petites quantités. «

Drummond a parlé à AUJOURD’HUI au nom de sa collection Pioneer Woman chez Walmart, pour laquelle elle publie une multitude de nouveaux produits lors d’un événement de magasinage en direct jeudi, notamment une batterie de cuisine de 12 pièces, des vêtements en denim, une courtepointe florale et une sorbetière. . En d’autres termes, « juste quelques-unes de mes choses préférées absolues », a-t-elle déclaré.

« Je lance une veste en jean », a ajouté Drummond. « Je pense que les vestes en denim ne se démodent jamais, depuis les années 70 et 80. Je les porte depuis si longtemps. Je suis donc enthousiasmée par le denim. »

Elle vient également de terminer un nouveau livre de cuisine qui sortira en octobre.

« Ça s’appelle ‘Super Easy’, et c’est une collection du genre de cuisine que je fais ces jours-ci, me donnant simplement la permission de me détendre et d’utiliser des ingrédients de raccourci ici et là, sans mettre autant de pression pour tout faire à partir de zéro », dit-elle.

En attendant, la maman de cinq enfants est prête à se détendre et à profiter de l’été avec sa famille tant qu’elle le peut.

«Il y a des enfants partout», dit-elle. «Mon fils adoptif Jamar se prépare à aller à l’université dans deux semaines. Il suit des cours d’été. Donc je ne serai plus qu’un enfant à la maison après ça. Chaque jour, quelque chose de nouveau se passe par ici. Et je ne le ferais pas. Je n’ai pas d’autre moyen. C’est fou et chaotique et très amusant. «