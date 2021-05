Réductions sur les jours de jeu du PS Store 60 jeux PS5, 500 jeux PS4

Le moment est enfin arrivé pour les possesseurs de PlayStation 5. le Jours de jeu vendre finalement apporte avec lui des réductions pour certains des plus grands titres PS5 disponibles en ce moment! Ces nouvelles offres sont associées à des réductions de prix temporaires pour les plus grandes et les meilleures exclusivités PS4, qui sont toutes disponibles jusqu’au 9 juin 2021. Chaque remise est en cours en ce moment dans les magasins PS du Royaume-Uni, de l’UE et des États-Unis, alors ne gaspillons pas plus de temps et entrer directement dans les choses.

Nous allons nous attaquer immédiatement aux baisses de prix les plus importantes. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales peut être récupéré pour 41,49 € / 39,99 €, ou vous pouvez opter pour l’édition ultime qui comprend Marvel’s Spider-Man: Remastered au coût de 60,89 € / 60,19 €. Ensuite, il y a Demon’s Souls à 60,89 € / 60,19 € et Sackboy: A Big Adventure est réduit à 51,59 € / 49,79 €. La collection Nioh coûte 60,89 € / 60,19 €, Yakuza: Like a Dragon coûte 38,49 € / 41,99 €, et Judgment est déjà réduit à 26,24 € / 29,99 €. Enfin, MLB The Show 21 peut être acheté pour 51,59 € / 49,79 €.

Autres offres de jeux PS5:

Sur les titres PS4 et nous avons Ghost of Tsushima à 31,34 € / 40,19 €, The Last of Us: Part II tombe à 23,64 € / 29,99 € et Days Gone coûte 15,94 € / 19,99 €. Persona 5 Strikers est réduit à 41,24 € / 41,99 €, 13 Sentinels: Aegis Rim tombe à son prix numérique le plus bas jamais atteint de 22,49 € / 32,99 €, Persona 5 Royal est à seulement 24,74 € / 27,99 € pour l’édition Deluxe, et Sekiro: Shadows Die Twice s’en va moitié prix à 29,99 € / 29,99 €. Ensuite, nous avons Resident Evil 2 pour 13,99 € / 15,99 €, Mafia: Trilogy est de 27,49 € / 32,99 €, Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age arrive à 22,74 € / 25,99 €, et Doom 3: VR Edition est déjà coupé prix à 11,19 € / 13,99 €.

Ensuite, il y a de vraies bonnes affaires, telles que Sniper Elite III: Ultimate Edition pour 2,99 € / 7,99 €, Far Cry 3: Classic Edition à 2,49 € et Agents of Mayhem est de 2,39 € / 2,99 €. Nous recommandons également Titanfall 2 pour 3,59 € / 3,99 € et Unravel Two à 3,99 € / 4,99 €. L’édition royale de Kingdom Come: Deliverance est également à seulement 8,74 € / 9,99 €.

Compte tenu du nombre de titres PS5 et PS4 couverts par la vente Days of Play, les offres énumérées ci-dessus ne font qu’effleurer la surface de l’offre. Par conséquent, les lecteurs du Royaume-Uni et de l’UE devraient se rendre ici pour consulter une liste complète. La vitrine américaine n’a pas encore été entièrement mise à jour au moment de la rédaction de cet article. Il y a beaucoup de choses à parcourir, mais y a-t-il quelque chose qui a attiré votre attention? Partagez votre courrier numérique dans les commentaires ci-dessous.