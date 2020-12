Redout: Space Assault est lancé sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC l’année prochaine

Studio 34Bigthings a annoncé que son prochain jeu de tir spatial d’arcade sortira au début de l’année prochaine. Redout: Assaut spatial est un jeu se déroulant dans le même univers que le jeu de course futuriste Redout. Ce titre emmène les joueurs dans une expérience de combat intense alors qu’ils s’affrontent dans des combats aériens de chiens parmi les étoiles.

En tant que préquelle, ce titre présente cette même action épique au rythme rapide que l’original Redout. La seule exception est que maintenant, les joueurs font exploser les ennemis dans un environnement unique et engageant de type roguelike. Battez-vous sur des champs de bataille étonnants et dominez l’espace dans cette simulation de combat.

Redout: Assaut spatial est une expérience de combat d’arcade qui défie les joueurs dans un combat spatial ultra-rapide. Surpassez, surpassez et surclassez tous les adversaires qui vous défient dans l’arène de l’espace.

Les joueurs sont placés aux commandes d’un Super Orbital Recon Fighter au cours de l’année 2395. C’est à ce moment que l’humanité a colonisé Mars et que les joueurs doivent maintenant entreprendre une action rapide et épique pour protéger l’humanité.

Rencontrez Leon Barret, un pilote de chasse as des forces de sécurité de Poséidon. Poseidon Corp ouvre la voie à la colonisation de Mars mais pas les rebelles et les pirates de l’espace menacent le progrès de l’humanité à travers les étoiles.

Explorez de gigantesques usines d’extraction d’astéroïdes, combattez des drones et des combattants rebelles et libérez des armes impossibles sur vos ennemis. Il s’agit d’un jeu au rythme rapide qui mettra au défi les réflexes, les compétences et plus encore des joueurs en supprimant tout sur leur passage.

Au fur et à mesure que les joueurs accomplissent des missions, ils débloqueront des cartes et des jetons qui peuvent être utilisés pour améliorer le combattant. Améliorez vos boucliers, vos armes à énergie, vos missiles et plus encore jusqu’à ce que vous puissiez éventuellement affronter des navires capitaux et changer le cours de la guerre par vous-même.

Il n’y a ni bon ni mauvais dans ce jeu. En combattant dans une lutte interplanétaire, vous vous retrouverez au milieu d’un mal nécessaire. Par souci d’intégrité, les joueurs doivent prendre position à mesure qu’ils gravissent les échelons.

Il y a des tonnes de choses à faire dans ce titre, et des tonnes d’autres non mentionnées ici. C’est un titre énorme et cela semble bon pour les joueurs de tous âges. Profitez de combats captivants, d’une musique dynamique et d’un gameplay profond tout en dominant le champ de bataille d’une manière unique.

Redout: Assaut spatial devrait sortir le 22 janvier 2021. Pour plus d’informations, ne manquez pas d’explorer le Vapeur page et site officiel. Cette aventure passionnante fera évoluer l’idée de tout joueur sur ce que peut être un tireur spatial.