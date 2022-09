Redmi Pad : images filtrées et fonctionnalités de la nouvelle tablette Xiaomi pas chère

La conception et les spécifications du Xiaomi Redmi Pad, la tablette bon marché de la firme chinoise, ont été divulguées. Nous vous disons tout ce qui est connu jusqu’à présent ci-dessous.

Xiaomi a déjà donné un coup au tableau en début d’année créer la meilleure tablette Android du moment: le Xiaomi Mi Pad 5, que nous avons eu l’occasion d’analyser et qui nous a laissé assez satisfaits malgré ses points d’amélioration. Les Chinois ont réussi à « ressusciter » les tablettes Android haut de gamme, ce qui était bien sûr nécessaire.

Désormais, l’entreprise espère répéter le coup qu’elle a donné dans le haut de gamme en tentant sa chance dans les eaux du milieu de gamme. Tel que publié sur le portail allemand WinFuture, Xiaomi se prépare à lancer le Xiaomi Redmi Pad, dont les premières images ont fuité.

Voici le Xiaomi Redmi Pad

Quelle sera la première tablette bon marché de Xiaomi depuis longtemps a un Écran de 10,61 pouces avec une résolution de 2000 x 1200 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’écran est capable d’offrir une luminosité allant jusqu’à 400 lumens et une profondeur de couleur de 10 bits.

Quant à son processeur, on le retrouve cette fois avec un MediaTek Helio G99, fabriqué par TSMC avec une taille de 6 nanomètres. La puce possède deux cœurs Cortex-A76 cadencés à 2,2 GHz et six cœurs Cortex-A55 cadencés à un maximum de 2 GHz, contrairement au Qualcomm Snapdragon 855 de sa grande sœur.

En ce qui concerne les souvenirs, la fuite garantit que le Redmi Pad Il disposera entre 3 et 4 Go de RAM et options de stockage de 64 et 128 Go. Comme on peut le voir sur le papier, on retrouve quelques spécifications sobres conformes à ce que Xiaomi essaie de proposer avec ce modèle.

Quant aux caméras, on ne peut pas attendre de grandes choses de cette section (tendance générale des tablettes, en revanche). Le capteur arrière n’est que de 8 MP, avec un capteur avant de taille identique. Ce capteur avant dispose également d’un champ de vision de 105 degrés et de la technologie FocusFrame. Cette technologie est conçu pour que le champ de vision soit élargi lorsque plusieurs personnes sont assises devant la caméra.

La batterie n’est pas négligeable. Le Redmi Pad aura un Batterie 8 000 mAh qui devrait durer une journée avec une utilisation intensive. De même, il aura une charge rapide de 18 W. De plus, nous sommes confrontés à un appareil très étroit et légerseulement 7 millimètres d’épaisseur et 445 grammes de poids.

En ce qui concerne le son, l’appareil a quatre haut-parleurs Dolby Atmos. Nous avons déjà vu de quoi ces enceintes sont capables sur le Mi Pad, et leurs performances devraient être tout aussi optimales sur le Redmi Pad.

Enfin, l’appareil viendra avec Android 12 avec MIUI pour les tablettes courir dessus. De plus, il peut être acheté en trois couleurs : Moonlight Silver, Graphite Grey et Mint Green. Comme indiqué dans XiaomiAdictos, le Redmi Pad devrait être présenté avec le Xiaomi Smart Band 7 Pro lors d’un événement qui se tiendra le 4 octobre.

