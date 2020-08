Redmi Note 9 Pro sera mis en vente aujourd’hui à 12 heures au prix de départ de 13999 Rs

L’équipe de nouvelles de tech225 août 2020 09:04:07 IST

Xiaomi Redmi Note 9 Pro (Critique) sera mis en vente aujourd’hui en Inde. L’entreprise a lancé un autre smartphone pour la série Redmi Note 9: Redmi Note 9. Il est lancé au prix de départ de 11 999 Rs.

Redmi Note 9 Pro, qui a fait ses débuts en mars de cette année, sera mis en vente aujourd’hui (25 août) à 12h00. sur Amazon et Mi.com.

Prix ​​Redmi Note 9 Pro

Le smartphone est disponible en trois variantes de stockage – 4 Go de RAM + 64 Go de stockage au prix de 13999 Rs, 4 Go de RAM + 128 Go de stockage au prix de 15999 Rs et la 6 Go de RAM + 128 Go de stockage vous coûtera 16999 Rs.

(Lisez aussi: Redmi Note 9 Pro VS Realme 6 VS Redmi Note 9 Pro Max VS Realme 6 Pro: Un combat très serré)

Redmi Note 9 Pro sera disponible dans les variantes de couleur Aurora Blue, Glacier White et Interstellar Black.

Le smartphone sera mis en vente aujourd’hui à 12 heures le Amazone ou Mi.com.

Spécifications du Redmi Note 9 Pro

Le Redmi Note 9 Pro est livré avec un écran Full HD + IPS de 6,67 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9 et une protection Corning Gorilla Glass 5 sur le dessus. Il fonctionne sur Android 10 avec MIUI 11 au sommet.

Sous le capot, il est alimenté par un chipset octa-core Qualcomm Snapdragon 720G, couplé à un GPU Adreno 618 et jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Pour la photographie, il arbore une configuration à quatre caméras à l’arrière, qui comprend un tireur principal de 48 MP, un capteur ultra-large secondaire de 8 MP et un appareil photo macro de 5 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. À l’avant, il utilise une caméra selfie de 16 MP.

L’alimentation du Redmi Note 9 Pro est une énorme batterie de 5020 mAh prenant en charge une charge rapide de 18 W fournie dans la boîte.

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂