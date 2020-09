Redmi Note 9 Pro Max sera mis en vente aujourd’hui en Inde à 12 heures sur Amazon et Mi.com

L’équipe de nouvelles de tech201 sept. 2020 08:47:55 IST

Redmi Note 9 Pro Max (Critique) sera disponible à l’achat aujourd’hui sur Amazon et Mi.com. Le prix du smartphone a été augmenté récemment en raison de l’augmentation de la TPS sur les smartphones en Inde. Redmi Note 9 Pro Max a un prix de départ de 16999 Rs.

Redmi Note 9 Pro Max Prix révisé

Au cas où vous l’auriez manqué, les hausses de TPS dans le pays, qui sont entrées en vigueur à partir d’avril 2020, ont causé des entreprises augmenter les prix de leurs smartphones. Redmi Note 9 Pro Max a également un prix augmenté maintenant:

Le Note 9 Pro Max est disponible en trois variantes de stockage et de RAM: la variante de stockage 6 Go de RAM + 64 Go est au prix de 16999 Rs, la variante de stockage 6 Go + 128 Go est au prix de 18,499 Rs et la variante de stockage 8 Go + 128 Go vous coûte Rs 19 999.

(Lisez aussi: Redmi Note 9 Pro VS Realme 6 VS Redmi Note 9 Pro Max VS Realme 6 Pro: Un combat très serré)

Le smartphone sera disponible à l’achat le Amazone et Mi.com aujourd’hui à 12h00.

Spécifications du Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 Pro Max est alimenté par le chipset Snapdragon 720G et est livré avec le support NavIC. Il abrite une batterie de 5020 mAh prenant en charge une charge rapide de 33 W. Il offre jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 128 stockage interne.

Le smartphone arbore un écran de 6,67 pouces avec un rapport écran / corps de 16: 9. Redmi Note 9 Pro Max arbore une configuration à quatre caméras de 64 MP à l’arrière qui comprend un capteur ultra-large secondaire de 8 MP et une caméra macro de 5 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Il dispose d’une caméra selfie de 32 MP à l’avant.

