Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi Note 9 4G, Redmi Watch lancée en Chine: tout ce que vous devez savoir

Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi Note 9 4G et Redmi Watch ont été lancés par la sous-marque de Xiaomi en Chine. Le lancement des smartphones est différent du dévoilement de la série Redmi Note 9 qui a eu lieu plus tôt cette année. Redmi Note 9 Pro 5G et Redmi Note 9 5G disposent tous deux d’un module de caméra circulaire tandis que le Redmi Note 9 4G est livré avec un module de caméra rectangulaire niché dans le coin gauche.

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 9 Pro 5G est le modèle le plus haut de gamme parmi les téléphones nouvellement lancés. Il est alimenté par un chipset Snapdragon 750G.

Le Redmi Note 9 Pro 5G est doté d’un écran LCD de 6,67 pouces, 120 HZ avec une fréquence d’échantillonnage tactile de 240 HZ. Le smartphone est alimenté par une batterie de 4820 mAh associée à une charge rapide filaire de 33 W. L’appareil est résistant à l’eau et à la poussière IP53, dispose de haut-parleurs stéréo et NFC.

Le téléphone est livré avec un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté. En ce qui concerne la photographie, le Redmi Note 9 Pro 5G dispose d’une configuration à quatre caméras à l’arrière. Il dispose d’un appareil photo Samsung HM2 de 108 MP avec un capteur 1 / 1,52 « . Les autres objectifs incluent un capteur ultra-large de 8 MP, un macro 2 MP et un capteur de profondeur 2 MP.

Pour les selfies, le smartphone dispose d’une caméra frontale de 16 MP.

Le Redmi Note 9 Pro 5G est disponible en trois couleurs: noir, bleu et dégradé de couleur orange-bleu. La variante de stockage de 6 Go de RAM et de 128 Go est proposée au prix de 1599 CNY (environ 17 928 Rs). La variante 8 Go + 128 Go coûte CNY 1.799 (environ Rs 20.170) et la 8 GB + 256 GB est au prix de CNY 1.999 (environ Rs 22.413).

Redmi Note 9 5G

Le smartphone est doté d’un écran LCD FHD + de 6,53 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il est alimenté par le SoC MediaTek Dimensity 800U.

Le smartphone est alimenté par une batterie plus grande de 5000 mAh. Il fonctionne sur MIUI 12 basé sur Android 10 et dispose de deux haut-parleurs, support AAC, LDAC, LHDC.

Le smartphone dispose d’une prise USB-C et d’une prise casque. Le Redmi Note 9 5G est livré avec un système de triple caméra composé d’un capteur principal de 48 MP, d’un objectif ultra-large de 8 MP et d’un capteur macro de 2 MP. Pour les selfies, il dispose d’un appareil photo 13 MP en haut à gauche.

Le téléphone est disponible en trois variantes: 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, 8 Go et 128 Go et 8 Go et 256 Go.

Redmi Note 9 4G

Le Redmi Note 9 4G est un modèle de base et est différent de celui lancé en Inde plus tôt cette année. Il dispose d’un écran LCD FHD + de 6,53 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une encoche d’eau.

Le smartphone est alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 662 et est livré avec une batterie de 6000 mAh.

Il a deux haut-parleurs et une configuration triple caméra à l’arrière. Il est livré avec un objectif principal de 48 MP, un objectif ultra-large de 8 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Pour les selfies, il dispose d’un appareil photo 8 MP à l’avant.

Le Redmi Note 9 4G est disponible en quatre options. La variante 4 Go + 128 Go est au prix de 999 CNY (environ 11 195 Rs), la variante 6 Go + 128 Go coûte 1099 CNY (environ 12 318 Rs)

La variante 8 Go + 128 Go est vendue à 1 299 CNY (environ 14 560 Rs), 8 Go + 256 Go coûteront 1499 Rs (environ 16 801 Rs).

Montre Redmi

Redmi a également lancé une montre intelligente qui arbore un écran de 1,4 pouces avec une résistance aux éclaboussures de 5ATM. Il dispose de capteurs pour surveiller la fréquence cardiaque et suivre les pas. La batterie du portable dure sept jours en utilisation active et 12 jours en veille.

La montre Redmi est au prix de 299 CNY (environ 3 350 Rs).

